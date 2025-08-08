Западната преса: Украйна е готова за замразяване на фронта при едно условие, Путин ще контрира с оферта

Украйна е готова да обмисли прекратяване на огъня по настоящата фронтова линия, ако това ще сложи край на войната, пише британското издание The Telegraph, позовавайки се на свои източници в контекста на очакваната среща между Доналд Тръмп и диктатора Владимир Путин. Това обаче е възможно само при условие, което е свързано с една от максималистичните цели на стопанина на Кремъл във войната, подпалена от самия него през февруари 2022 г.

Още: Ако Путин може да се споразумее с Уиткоф, то с ВСУ няма да му се получи

Украинското условие

Условието на Киев е, че няма да има международно признаване на контрола на Русия над никоя от окупираните територии, твърди изданието.

Става въпрос за Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, които Москва незаконно анексира с подправени референдуми през есента на 2022 г. Вероятно в това число влиза и незаконно анексираният през 2014 г. полуостров Крим.

Всичко това се дължи на факта, че Конституцията на Украйна не позволява на президента или парламента да променят едностранно териториалния състав на страната, или да толерират нарушаване на нейната териториална цялост.

Още: Тръмп е обявил, че Путин е готов за преговори, но само ако включват размяна на територии

Снимка: president.gov.ua

Украинският президент Володимир Зеленски преди време призна, че освобождаването на окупираните територии с военна сила вече не е възможно. Той счита, че трябва да се потърсят дипломатически средства.

Само една четвърт от украинците искат армията да се бори с Русия докрай, според проучване на Gallup, публикувано в четвъртък. Това отбелязва рязък спад в доверието на обществото в постигането на победа, отбелязва The Telegraph.

Още: Топ генералът на Зеленски не гледа към мир, гарантиран с голи думи (ОБЗОР - ВИДЕО)

WSJ цитира условие на Путин

Спекулациите в западната преса валят една след друга, откакто пратеникът на САЩ Стив Уиткоф се срещна с Путин в Москва и откакто стана ясно, че в близките дни се готви дискусия очи в очи между Тръмп и руския диктатор. The Wall Street Journal пише, че на предстоящата среща Путин може да предложи да запази контрола над някои от окупираните украински територии в замяна на изтегляне на войските от други райони. Изданието се позовава на високопоставен европейски дипломат и украински официален представител.

Още: NYT: Путин ще се откаже от украински земи, но ще поиска нещо по-важно

Снимка: Kremlin.ru

Според информацията Тръмп може да се опита да убеди Украйна и нейните съюзници да приемат сделката, но Киев и Европа вероятно ще отхвърлят такъв план. Ако се случи така, то това може да е от полза за Кремъл, защото Тръмп ще има извинение да обвини Украйна за удължаването на войната.

В този сценарий, пише WSJ, САЩ може да прекратят военната и разузнавателната подкрепа за Украйна. Самият Тръмп може да се оттегли напълно от дипломатическия процес, оставяйки Киев да се справя сам с Москва.

Още: Пет начина, по които войната между Русия и Украйна може да приключи