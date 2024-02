И испанските фермери протестират, ето колко им дава правителството (ВИДЕО)

Още: Заден ход за пестицидите: Фон дер Лайен омекна заради протестите

Те блокираха движението по някои от основните магистрали в страната. Протестът им е насочен срещу строгите правила на ЕС, които ги правят по-малко конкурентоспособни спрямо фермерите от други страни.

Испанското правителство вече публикува предварителен списък с близо 140 000 фермери, които ще получат до 269 милиона евро спешна помощ, съобщиха от министерството на земеделието на кралството.

