"Мъртвило е, градът ни се обезводни": Плевен на пореден протест

Пореден протест в Плевен заради безводието в общината, предаде БТВ. Търпението на хората вече е изчерпано, като се будят сутрин с няколко часа вода и после няма. Протестиращите заявят, че имат вода само сутрин за около часа и после няма вода. Демонстрантите искат решение за Плевен и разрешение на проблема с безводието. Още: Борисов за безводието: "Може да чукнете в "Гугъл" и да видите колко пари са давани за Плевен". Градът излиза на протест

Плевен иска само вода

Според протестиращите скоро няма да има решение на проблема с безводието в града. „Докато няма в сайта на общината и информационно табло какво, къде и колко човека работят за разрешаване на безводието, няма да го повярваме. Докато не го видим с очите си, няма как да го повярваме“, коментираха хората. Те са на мнение, че целта е да се обезлюди Плевен. „Мъртвило е, градът ни се обезводни“, посочиха протестиращите.

Демонстрантите настояха да се прекара вода за Плевен от язовир „Черни Осъм“. В кризисния щаб не са допуснати граждани, за да се отрази това, което се говори и какви планове има. Гражданите на Плевен искат само и единствено вода. Хората са готови да не си плащат сметките за вода, докато такава не дойде.

Протестите продължават, включително и със затваряне на магистрали.

