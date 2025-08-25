Войната в Украйна:

Есента чука на вратата: Николай Василковски разясни с какво време изпращаме месеца

25 август 2025, 07:42 часа 427 прочитания 0 коментара
Времето тази седмица започва малко смотано. Днес ще вали, но в Централна и Източна България. Два дни ще изтраем с малко по-ниски температури – 25-30 градуса, след това пак ще се затопли. Есента чука на вратата. Картата е насечена с едни студени атмосферни фронтове. Такива се очакват около 30-31 август, а след това около 5, 6 и 7 септември. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

"Водата по морето е в категорията чай. Вълни се очертават около 28-29 август. Все още е подходящо за море", успокой той.

Времето днес

Валежи се очертават в понеделник. През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. Облачността от запад на изток ще се увеличава. 

В северозападните райони след обяд облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево. Ще духа до умерен северозападен вятър, в Източна България - югоизточен. Дневните температури ще са между 25 и 30 градуса, за София - около 25 градуса.

Облачността над Черноморието ще е значителна, след обяд – купеста и купесто-дъждовна. На много места се очакват краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа умерен вятър с посока от изток-североизток. Максималните температури ще са от 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето отново ще се усили до 2-3 бала.

В планините облачността ще е по-често значителна и в много райони ще превали и ще прегърми. Ще се задържи особено ветровито с умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18 градуса, на 2000 метра - около 12 градуса.

