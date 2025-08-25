"По-трудно ще става за хората в Газа": Мохамед Халаф за амбициите на Нетаняху

"Израел губят съюзниците си. Даже продължават и в САЩ и в европейски столици протести срещу продължаването на тази война. Но аз не виждам, че правителството на Нетаняху обръща внимание. Даже не се притеснява от ескалиране на действията си в последните часове и се очаква. По-трудно ще става за хората в Газа", коментира журналистът Мохамед Халаф в сутрешния блок на БНТ във връзка с войната в Близкия изток.

Защо Нетаняху не иска мир?

Халаф обърна внимание, че "Хамас" е приел плана на пратеника на Тръмп - Уиткоф, но в последния момент - явно, че Нетаняху не иска да го приеме.

"Нетаняху мисли, че приемането на това предложение ще доведе до оставянето на "Хамас", защото "Хамас" все още контлорира град Газа. Там има многто тунели, скривалища, складове на оръжия, затова град Газа се нарича бастиона на "Хамас" или столицата на "Хамас", добави Халаф.

Той поясни, че в момента израелското правителство дори не се подчинява на притесненията на армията и напомни, че шефът на генералния щаба е казал, че много трудно може да бъде направена тази операция за контролиране, тъй като евентуална окупация на Газа и цялата Ивица задължава израелците да се грижат за хората.

Какво предстои?

"Мисля, че ще бъдем свидетели следващите дни за ескалацията, макар че току-що видях едно изказване шефа на генералния щаб, който каза, че има подготвено споразумение. Това, което се предлага от съветника на президента Тръмп", коментира Халаф.

Стана ясно, че 15 палестински технократи са готови да поемат нещата в Газа заедно с международни сили.

По думите му в Газа освен отрядите на "Хамас" - има бандити, които крадат хуманитарните доставки и ги предлагат на пазара.