САЩ изпрати на Иран проектоспоразумение за спиране на конфликта и отваряне на Ормузкия проток

Иранската държавна телевизия съобщи, че Техеран вече разполага с проект на първоначална и неофициална рамка за меморандум за разбирателство със САЩ, насочен към прекратяване на конфликта между двете държави, предаде Reuters.

Според публикуваната информация документът предвижда Иран да възстанови търговското корабоплаване през Ормузкия проток до нивата отпреди войната в рамките на един месец. В замяна САЩ трябва да изтеглят военните си сили от района около Иран и да прекратят морската блокада.

Проектът не включва военни кораби, а управлението на корабния трафик в Ормузкия проток трябва да се осъществява от Иран в координация с Оман.

От иранската държавна телевизия подчертават, че рамката все още не е окончателно договорена и Техеран няма да предприема конкретни действия без "осезаема проверка" на ангажиментите от американска страна.

Според информацията, ако до 60 дни бъде постигнато окончателно споразумение, то може да бъде внесено в Съвета за сигурност на ООН и прието като правно обвързваща резолюция.

Появата на подобен меморандум е резултат от непреки преговори между Вашингтон и Техеран, започнали след избухването на войната през февруари. Ключова посредническа роля в разговорите играе Пакистан.

Конфликтът започна след рязка ескалация между Иран и Израел по-рано тази година. Размяната на ракетни удари и атаки с дронове между двете страни доведе до сериозни нарушения в корабоплаването в Персийския залив и въвлече Съединените щати във военни действия, засилвайки опасенията от по-широк регионален конфликт.