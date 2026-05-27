Тръмп за Иран: Или ще сключат добра сделка, или ще довършим работата (ВИДЕО)

„Иран е силно решен, те много искат да сключат сделка, но засега не са стигнали до нея“. Това каза американският президент Доналд Тръмп в началото на месечното заседание на кабинета в сряда. „Не сме доволни от това: или това, или просто ще трябва да довършим работата“, предупреди той, като уточни, че Иран „преговарят на изпарения“.

„Военноморските им сили ги няма, както съм казвал хиляди пъти, военновъздушните им сили също ги няма, нищо нямат и преговарят на изпарения“, заяви Тръмп. „Може би трябва да се върнем назад и да го довършим. Може би не“, добави той.

Trump says Iran wants to make a deal, but the U.S. is not satisfied.



Тръмп също така заяви, че икономиката на Иран е в „свободно падане“ и заяви, че режимът е вярвал, че може да изчака до междинните избори в САЩ през ноември. „Те си мислеха, че ще ме изчакат повече“, каза Тръмп. „Не ме интересуват междинните избори“, категоричен бе той.

„Много просто. Иран не може да има ядрено оръжие. Правя това за света. Не го правя само за нас“, категоричен бе Тръмп. Той заяви, че американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер „вършат добра работа“, но твърди, че Иран има малко предимство след скорошните военни загуби.

Тръмп заяви, че няма да разкрие какво е или не е условно в преговорите, но намекна, че САЩ все още имат по-силни възможности, ако дипломацията се провали. „Ако не е страхотна сделка, когато я правя, защото можем да сключим страхотна сделка с този човек тук“, каза Тръмп, сочейки наляво към военния министър Пийт Хегсет. „Много по-неприятно ще е. Вероятно няма да стане толкова бързо... но ще бъде безпогрешно“, предупреди той.

Тръмп заяви, че преговорите вървят „доста добре“, но отново разкритикува ядрената сделка с Иран от ерата на Обама като „най-лошата сделка“ и „път Иран много бързо да се сдобие с ядрено оръжие“. Президентът заяви също, че САЩ не са се стремили към смяна на режима в Иран, но твърди, че скорошните загуби на практика са трансформирали преговарящия екип на Техеран. „Не сме си поставили за цел смяна на режима “, каза Тръмп. „Но фактът, че си имаме работа с напълно различна група хора от тази, с която бяхме в началото... Това е смяна на режима“, каза той.

Контролът на Ормузкия проток

Президентът Доналд Тръмп заяви в сряда, че на никоя държава няма да бъде позволено да контролира Ормузкия проток. Той предупреди, че САЩ ще предприемат военни действия, ако някоя от страните се опита да доминира над ключовия международен воден път. „Международни води – никой няма да ги контролира“, каза Тръмп по време на сесията с въпроси и отговори по време на месечното заседание на кабинета в сряда. „Ще го наблюдаваме. Ще го наблюдаваме. Но никой няма да го контролира“, категоричен бе той.

Тръмп заяви, че контролът над пролива е част от текущите преговори, което предполага, че Иран иска да участва в управлението на прохода. „Тази част от преговорите, които водим, те биха искали да я контролират. Никой няма да контролира международните ѝ води“, каза Тръмп.

Падане на санкциите срещу иранския уран?

Президентът заяви още, че Иран няма да получи облекчаване на санкциите в замяна на отказ от високообогатения си уран, докато САЩ и Иран продължават преговорите, насочени към прекратяване на конфликта в Близкия изток. „Не, не, категорично не. Не облекчаване на санкциите, не“, каза Тръмп в телефонен разговор, когато го попитаха дали настоящата сделка би довела до облекчаване на санкциите, ако Иран се откаже от високообогатения си уран.

Reporter: Would you be comfortable with Russia or China taking Iran's enriched uranium?

Trump: No.



Пред журналисти Тръмп бе категоричен, че не би се съгласил и с вариант обогатеният уран да бъде взет от Русия или Китай.

Замразените ирански активи

Иран заяви, че ще подпише споразумение за мир с САЩ само ако бъдат освободени 24 милиарда долара от замразени ирански активи. Техеран иска 12 милиарда долара да бъдат платени незабавно при обявяване на споразумението, като останалата сума бъде прехвърлена в срок от 60 дни. Парите идват от приходи от нефт и газ, блокирани по силата на американски санкции и държани в страни включително Южна Корея, Катар, Ирак и Германия. Това искане се е превърнало в основното препятствие в преговорите за прекратяване на конфликта между Иран и САЩ.

Trump on Iran:



We are not talking about any easing of sanctions or giving money.



We have control of money that they claim is theirs. We will keep control of that money.



Съюзниците на Тръмп се противопоставят на ходът, като твърдят, че той би възнаградил Иран. Самият американски президент също отхвърли подобна възможност. „Не говорим за никакво облекчаване на санкциите или даване на пари. Имаме контрол над парите, които те твърдят, че са техни. Ще запазим контрола над тези пари. Когато се държат правилно и правят това, което е правилно, ще им позволим да си получат парите“, заяви още той.

Ролята на останалите страни от Персийския залив

Тръмп каза още, че „не е сигурен“ дали трябва да сключат сделка с Иран, ако държавите от Персийския залив не се присъединят към Авраамовите споразумения. Припомняме, че по-рано американският президент настоя те да се включат в споразуменията.

Тези споразумения, договорени в края на първия му президентски мандат, доведоха до нормализиране на отношенията между Израел и редица арабски държави. От 2020 г. досега към тях са се присъединили Обединените арабски емирства, Бахрейн, Мароко и Казахстан.

В миналото Саудитска Арабия нееднократно е заявявала, че няма да се присъедини без ясен ангажимент за създаване на палестинска държава. На въпрос защо престолонаследникът Мохамед бин Салман трябва да подкрепи Аврамическите споразумения при липсата на перспектива за палестинска държава, Тръмп отговори: „Защото това е чудесно за Саудитска Арабия. Чудесно е за Саудитска Арабия“.

Белият дом реагира на ирански доклади

Същевременно Белият дом отхвърли докладите на иранските държавни медии, нарече предполагаемото мирно предложение с Иран „напълно измислено“. Вашингтон остро порица репортаж на иранската държавна телевизия в сряда, в който се твърди, че Техеран е видял проект на рамка за потенциален меморандум за разбирателство със САЩ.

Изявлението директно оспорва по-ранни твърдения на иранската държавна телевизия, че проектоспоразумението ще включва изтегляне на американските сили от близостта до Иран, вдигане на морската блокада и възстановяване на търговското корабоплаване през Ормузкия проток в рамките на един месец. Тези доклади за кратко подхраниха пазарния оптимизъм, като понижиха цените на петрола поради очакванията, че прекъсванията на корабоплаването през Ормузкия проток биха могли да облекчат.