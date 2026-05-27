"Те са напълно полудели": В остра публикация Тръмп нападна американски медии заради Иран

27 май 2026, 2:00 часа
Снимка: Getty Images
Амерликанският президент Доналд Тръмп излезе с остър пост в собствената си социална мрежа Truth Social. В нея той нападна както политическите си опоненти от Демократическата партия, така и свързаните според него с тях медии, като повод за това е темата с войната в Иран.

"Ако Иран се предаде, признае, че военноморските му сили са унищожени и почиват на дъното на морето, а въздушните му сили вече не съществуват, и ако цялата му армия напусне Техеран с пуснати оръжия и вдигнати ръце, като всеки вика „Предавам се, предавам се“, докато размахва бурно символичното бяло знаме, и ако цялото му останало ръководство подпише всички необходими „документи за капитулация“, и признае поражението си пред великата сила и мощ на великолепните САЩ, провалящият се „Ню Йорк Таймс“, „Чайна Стрийт Джърнъл“ (WSJ!), корумпираната и вече без значение CNN, както и всички останали членове на медиите за фалшиви новини, ще излязат със заглавия, че Иран е постигнал майсторска и блестяща победа над Съединените американски щати, която дори не е била оспорвана. Демократите и медиите напълно са загубили пътя си. Те са напълно полудели", написа Доналд Тръмп.

Елин Димитров Редактор
