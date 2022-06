И Великобритания дава ракети на Украйна, оплаквания от сепаратисти към Путин, без руснаци в ЕП

Вашингтон се ангажира да достави 4 такива ракетни системи. Тези системи за залпов огън са с обсег 40 - 300 мили (HIMARS) - обсегът зависи от използваните боеприпаси, като ще позволят на украинската армия да изравни възможностите в отношение "артилерия". Украинските военни ще бъдат обучавани как да ги ползват 3 седмици. HIMARS е система, която се движи по-бързо (до 50 мили в час), защото е по-лека - тя е самоходна и изстрелва 6 ракети. Отделно, САЩ доставят още 1000 противотанкови ракети Javelin и 50 установки за изстрелването им, както и 4 хеликоптера Ми-17 плюс 15 000 155-милиметрови снаряда.

"Труха" публикува и карта какъв е обсегът на HIMARS, които Украйна получава:

The map shows where HIMARS MLRS M30/M31 rockets can strike on the front line with a range of up to 70 km. Also, M30 / M31 missiles can hit Snake Island, 50 km from the nearest Ukrainian city. pic.twitter.com/idDDNjpK4M