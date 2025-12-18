Или пари днес, или кръв утре: Туск със зловещо предупреждение към ЕС

"Имаме прост избор – или пари днес, или кръв утре." С това сериозно предупреждение се обърна полският премиер Доналд Туск към останалите европейски лидери при пристигането си за срещата на върха на ЕС в Брюксел. На срещата днес трябва да се вземе решение за замразените руски активи и как да бъде финансирана Украйна през следващите две години.

"Не говоря само за Украйна. Говоря за Европа. Това е наше решение и само наше", добави Туск.

Малко по-рано днес председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и върховният представител по външната политика и сигурността на Съюза Кая Калас предупредиха, че Европейският съвет няма да бъде разпуснат докато не бъде взето решение и че ако трябва ще продължат и утре. Фон дер Лайен: Днес няма да си тръгнем докато не вземем решение за финансирането на Украйна

ЕС е под натиск да намери начин да покрие финансовите и военни нужди на Киев, тъй като сегашните схеми за финансиране изтичат в близките месеци.

Идеята бе да се отпусне заем на Украйна от замразените съгласно санкциите на ЕС руски активи, които Киев ще трябва да върне само ако Русия изплати репарации след войната. Белгия, обаче, в която се съхраняват около 185 млрд. евро от общо 210 млрд. евро замразени руски активи в ЕС, се противопоставя на този план, опасявайки се от правни и финансови рискове. В изказване пред белгийския парламент тази сутрин, белгийският премиер Барт де Вевер призова ЕС да поеме съвместен дълг за финансиране на Украйна.

