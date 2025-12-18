Оръжието на Путин в преговорите отива в Маями, там ще са и украинците

Представителят на руския диктатор Владимир Путин в преговорите Кирил Дмитриев, който е ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, се очаква да посети Маями този уикенд за разговори с представителя на Белия дом Стив Уиткоф и съветника и зет на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър. Те ще обсъдят плана на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, съобщават служител на администрацията на републиканеца и още един източник пред Axios. Информацията е потвърдена и от друг престижен източник - Politico. Самият Дмитриев не е коментирал.

Очаква се съветниците на Тръмп да информират пратеника на Путин за напредъка, постигнат в преговорите между американски и украински официални лица в Берлин от 14-15 декември, и да се опитат да убедят руското правителство да се съгласи с актуализираното предложение за прекратяване на войната.

Украинска делегация, водена от съветника по националната сигурност на Рустем Умеров, също се очаква да пристигне в Маями по-късно тази седмица за преговори с Уиткоф и Къшнър.

Снимка: Kremlin.ru

Няма план за тристранна среща

В момента няма план за тристранна среща между американски, украински и руски представители, пише изданието.

Посещението на Дмитриев ще се състои след интензивни преговори през изминалия уикенд в Берлин между американски и украински официални лица по повод мирния план на Тръмп. Официални лица от двете страни заявиха, че тези преговори са постигнали значителен напредък по отношение на гаранциите за сигурност, които Украйна ще получи в бъдещо мирно споразумение, но все още остават различия по въпроса за териториите: Русия се разсърди, че с новите гаранции за сигурност няма да може да подпали пак война в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

Руските власти изискват Украйна да отстъпи цялата територия, която все още тя контролира в Донбас, но това е "червена линия" за украинския президент Володимир Зеленски. Междувременно Москва отказва примирие.

Посещението на Дмитриев идва повече от две седмици след като Уиткоф и Къшнър се срещнаха в Москва с Путин и обсъдиха мирния план на Тръмп. Руският представител започна да обсъжда плана със съветниците на Доналд Тръмп преди два месеца, като стана ясно, че първият проект за мирно предложение на САЩ е бил писан под руска диктовка.

