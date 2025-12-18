Кола се вряза в самолета на словашкия премиер

Държавен самолет на словашкото правителство претърпя инцидент на летището в Брюксел. Автомобил с аварийно стълбище се е блъснал в самолета на словашкия премиер Роберт Фицо, съобщават местни медии.

Фицо, летял със самолета в сряда за среща на върха на ЕС, коментира, че самолетът вече е негоден за полет, предаде чешкото издание idnes.

"Срещата на върха в Брюксел не започна добре. На летището кола със стълби се разби в самолета ни, така че той не може да лети и трябва да го оставим тук", заяви Фицо.

Той отлетя за Брюксел, защото там се проведе среща на върха между ЕС и страните от Западните Балкани, а за днес е насрочена среща на върха на ЕС.

"По време на обработката на мобилни телефони от компанията за обслужване на летище Брюксел е възникнал контакт с фюзелажа на самолета в областта на лявата предна врата", беше посочено в изявление на Министерството на вътрешните работи.

Според властите се очаква становището на производителя дали самолетът е годен за безопасен полет.

Транспортът на словашки политици, докато изпълняват задълженията си в чужбина, се осъществява от специален отдел на Министерството на вътрешните работи. Словашки медии твърдят, че този отдел разполага с два самолета Airbus A319.

Срещата за Западните Балкани

По време на срещата ЕС - Западни Балкани Фицо изрази подкрепа за сръбския президент Александър Вучич, който "умишлено не участва в тази среща на върха в знак на протест срещу предполагаемото несправедливо отношение към Сърбия".

Словашкият премиер нарече Сърбия "една от най-добре подготвените" страни за присъединяване към ЕС. По думите му върху нея се добавят все повече изисквания, докато Украйна, която е "тласкана" към членство в ЕС, всъщност "не е готова".

"Двойните стандарти са типична черта на европейската политика. От една страна, основните играчи тласкат Украйна към ЕС, въпреки че е напълно неподготвена. От друга страна, на Сърбия ѝ се пречи да се присъедини към Съюза, защото е твърде горда, самоуверена и суверенна", смята Фицо.