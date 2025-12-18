Фон дер Лайен: Отпускаме стотици милиони евро за Косово

След частичното премахване на мерките на Европейския съюз срещу Косово 205 милиона евро се очаква да бъдат отпуснати на страната в началото на следващата година. Това каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от косовското издание „Коха Диторе“.

Вчера косовският вицепремиер Бесник Бислими съобщи, че Европейската комисия е решила да отмени някои от наказателните мерки, наложени от ЕС на Косово през 2023 г. заради ескалацията на напрежението в населената предимно с етнически сърби северна част на страната. Бислими цитира писмо на генералния директор по политиката на съседство и преговорите по разширяването към Европейската комисия Герт Ян Копман, в което се посочва, че причината за премахването на мерките е „мирното и организирано прехвърляне на местното самоуправление" в Северно Косово след местните избори в страната в края на октомври, в резултат на които най-голямата партия на косовските сърби „Сръбска листа", която се ползва с подкрепата на официален Белград, спечели и в десетте предимно населени със сърби общини в страната.

В публикация в социалната мрежа Х Фон дер Лайен определи решението за частично премахване на наложените на Косово мерки като добра новина. „Радвам се да съобщя, че вървим напред към пълното премахване на мерките срещу Косово. Планираме финансова помощ в размер на 216 милиона евро за Косово, като възнамеряваме да отпуснем 205 милиона евро за страната в началото на следващата година“, написа тя.

След срещата на върха между лидерите на ЕС и Западните Балкани, която се проведе вчера в Брюксел, косовският президент Вьоса Османи заяви в свое видеообръщение, че е получила потвърждение от Фон дер Лайен, че мерките ще бъдат напълно премахнати през януари.

