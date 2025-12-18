Фон дер Лайен: Днес няма да си тръгнем докато не вземем решение за финансирането на Украйна

Днешното заседание на Европейския съвет няма да приключи без решение за финансирането на Украйна. Това категорично изявление направи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред журналисти преди началото на срещата.

Заседанието може да не приключи днес и ще останем, докато постигнем решение, потвърди и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас. По нейните думи Владимир Путин очаква ЕС да се провали затова отхвърля дори предложението за спиране на огъня по Коледа. Разбирам, че Белгия е под голям натиск от Русия, от европейски страни и от САЩ, отбеляза Калас. Но целта е да се приеме такова решение относно замразените руски активи, че при евентуалното му обжалване в съда, искът да бъде срещу ЕС, а не срещу Белгия.

Ако е необходимо, ще продължим заседанието и утре, няма да си тръгнем без решение, добави също и председателят на Европейския съвет Антониу Коща.

Припомняме, че вчера Урсула фон дер Лайен заяви, че Украйна се нуждае от 137 млрд. евро през 2026 и 2027 година и ЕС се стреми да осигури 2/3 от тази сума.

Напълно подкрепям Белгия в искането й да се обърне внимание на изразените тревоги, работим денонощно по този въпрос, опасността трябва да бъде споделена от всички в ЕС, посочи Фон дер Лайен по повод възможността за използване на блокираните руски средства, държани в белгийския депозитар "Юроклиър".

