Естония: Руски граничари пресякоха границата и влязоха на наша територия

В сряда сутринта, 17 декември, трима мъже в униформи пристигнали на пристанището Васкнарва на река Нарва в Североизточна Естония. Те обаче напуснали, преди естонските власти да успеят да ги разпитат, съобщи министърът на вътрешните работи на Прибалтийската република Игор Таро в предаването „Aktuaalses kaamera”. Преди 10 часа сутринта гранични служители ги забелязали с помощта на камера за наблюдение. Оказва се, че това били руски гранични служители, плаващи по реката.

Нарва разделя Естония, която е членка на Европейския съюз и НАТО, от Руската федерация.

Тримата граничари спрели при пристанището, слезли и се разходили, по данни на естонския вътрешен министър. По време на тази "разходка" руснаците пресекли контролната линия от Русия към Естония и се върнали обратно от руската страна на пристанището. От Москва няма официален коментар.

Естонските граничари са реагирали

Еерик Пургел - началник на Граничното бюро на Източната префектура, каза, че няколко естонски гранични патрула са реагирали на инцидента на границата. „Инцидентът беше записван с наблюдателно оборудване и също проведохме първоначална проверка на пристанището. Установен е официален контакт с граничната служба на Руската федерация, за да получим обяснения“, каза той.

Източната префектура също увеличи патрулите, за да бъде готова да реагира на допълнителни инциденти.

За четвъртък сутринта е насрочена среща на граничните служители, на която Талин очаква обяснение от Москва относно преминаването на границата. Министерството на външните работи на Естония ще призове временния представител на руското посолство.

Вътрешният министър на Естония: Нямаше пряка заплаха

Министърът на вътрешните работи Таро заяви в предаването „Aktuaalnes kaamera“, че за Естония не е ясно какви са мотивите на руснаците и защо са го направили. „Нямаше пряка заплаха за сигурността", каза той.

Таро отбеляза, че въпросният кей се намира частично на естонска и частично на руска територия. „Те са навлезли на наша територия. Едно от притесненията ни по отношение на руската гранична охрана е, че качеството на граничните охранители е станало изключително нестабилно през последните години и - по разбираеми причини - те вече не разполагат с кадри. Хората идват там от други региони. Това е повтарящ се проблем”, каза министърът, цитиран от местната медия Err.ee.

На въпроса защо нарушителите на границата не са били задържани, Таро отговори, че те са успели да се върнат на руска територия, преди това да се случи. „Не можем да отидем и да ги хванем дълбоко в Русия“, обясни той.

Министърът не можа да каже дали това е поредната провокация от страна на Русия - на фона на ескалацията между Москва и страните членки на НАТО през 2025 г. под формата на саботажи, директни заплахи и руски дронове и изтребители в натовско небе. „Нямаме яснота по този въпрос. За тази цел се споразумяхме да се проведе среща на представителите на граничната охрана в четвъртък“, каза Таро.

Той обясни, че това е район, през който руските кораби трябва да преминават през естонска територия, за да стигнат до езерото Пейпси (Чудско-Псковското езеро) от река Нарва. „Има дългогодишно споразумение за това, както беше и за Саатсе. Те винаги са ни информирали за това (...) Този път не ни информираха и се случи такъв инцидент“, каза министърът.

Не е възможно да се пътува от река Нарва до езерото Пейпси, без да се минава през територията на Естония, повтори той.

