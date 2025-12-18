Рим затяга достъпа до фонтана "Ди Треви"

Рим планира да въведе входна такса за туристите, които искат да видят прочутия Фонтан "Ди Треви". Те ще трябва да плащат билет от две евро от 7 януари 2026 г., докато римляните ще продължат да имат безплатен достъп. Очаква се трябва да донесе 20 млн. евро в хазната на града. Предложението все още не е официално одобрено, но градските власти активно работят в тази насока.

ОЩЕ: Какво се случва с хвърлените монети във фонтана "Ди Треви" в Рим?

Целта е да се защити най-големият фонтан в Рим, шедьовър от късния барок на Никола Салви, както и да се контролира пренаселеността и да се помогне за финансирането на поддръжката и услугите за посетители.

Засега фонтанът "Ди Треви" остава безплатен за посещение, както винаги. Но ако планирате пътуване до Рим през 2026 г., това е нещо, което трябва да проверите.

Миналата година, след 3 месеца на реставрационни работи, емблематичният Фонтан "Ди Треви", една от най-прочутите забележителности на Рим, отново беше отворен. Това стана преди католическа юбилейна 2025 година, която привлече милиони посетители във Вечния град.