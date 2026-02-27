В Киев полицията откри огън при яростна гонка на нарушител

В Киев патрулни полицаи са използвали огнестрелно оръжие, за да спрат шофьор на Mazda. Преследването продължило доста дълго през няколко квартала на града, след като мъжът блъснал служебния автомобил на полицаите и се опитал да избяга.

След истинска гонка, нарушителят е бил блокиран от полицейските коли. След задържането е било установено, че той преди това вече е бил лишаван от шофьорска книжка за шофиране в нетрезво състояние, а самото превозно средство е било обявено за издирване. Нарушителят и в този случай е бил пиян и се е държал агресивно докато полицаите са съставяли протокола, пише в съобщение на полицията в официалния й профил в Telegram.

Още: Зеленски записа ВИДЕОобръщение от бункера си