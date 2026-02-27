Войната в Украйна:

С орден "За заслуги към отечеството": Главата на известния руски пропаганден холдинг Readovka е арестуван

27 февруари 2026, 13:13 часа 290 прочитания 0 коментара
С орден "За заслуги към отечеството": Главата на известния руски пропаганден холдинг Readovka е арестуван

Алексей Костильов, основателят на може би най-големия руски "частен" пропаганден медиен холдинг Readovka, е бил арестуван. Той е заподозрян в измама в голям мащаб. На 25 февруари пропагандистът е бил призован на разпит и след това е бил вкаран във временен арест. Днес е планирано да бъде определена мярка за неотклонение "задържане под стража" - източници на РБК потвърждават тази информация. 

От холдинга му веднага побързаха да кажат, че арестът не бил свързан с дейността на корпорацията, но и че оказват максимално сътрудничество на органите на реда.

Крайно умилително, личният канал на Костильов в информационната му империя "Русская жизнь" пише следното за него: "Алексей Костильов е инвалид; претърпял е краниотомия и две сериозни операции. Не е в състояние да се преоблича или да извършва самостоятелно основни хигиенни процедури и изпитва трудности и ограничения в мобилността. Нуждае се от медицински грижи и редовен прием на лекарства. Чудо е, че е оцелял след травмата и самоличността му е запазена. Той обаче има редица усложнения и липсата на подходящи грижи може да има опустошително въздействие върху здравето му. Спирането на рехабилитацията би било катастрофално. Престоят в следствения арест не позволява на Алексей да получи необходимите специализирани грижи".

И на база тези думи - да се вземе предвид това при определяне на мярката и че Костильов е награждаван с орден втора степен "За заслуги към отечеството".

Още: Войната разкри - нашата държава е слаба и не може без промяна: Z-блогър и десантчик за Путинова Русия

Руската пропаганда жално мучи

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Междувременно, Z-блогъри като Владимир Романов (Романов Лайт) и "Два майора" констатират, че е тръгнала чистка в Z-обществото. От ефира на "Соловьов LIVE" на Владимир Соловьов са махнати две от лицата на Z-пропагандата - Кирил Фьодоров и Влад Шуригин (Рамзай). Това според Романов е "медийно прочистване", а "Два майора" добавя: "Очевидно диапазонът от патриотични възгледи донякъде се стеснява, когато се разглежда ситуацията като цяло". И за двамата Z-обществото жали и напомня, че твърдо са се противопоставили на блокадата на Телеграм, която Русия готви от 1 април. Фьодоров обвини руски длъжностни лица, че рушат националната сигурност с действията срещу Телеграм в интервю за "Радио Русия", но впоследствие то беше махнато и самият Фьодоров го изтри от каналите си. Но Владимир Соловьов преди това го атакува за интервюто, питайки го "за кого работи".

Още: Телеграм "нахрани" Русия: Лъжете, че чужди служби са ни хакнали

Z-блогърът Роман Альохин, който беше определен за "чуждестранен агент", предположи, че Фьодоров може да последва съдбата му: "И отново, това ще бъде просто и безнаказано, защото са заедно, а в други общности е лесно да се отърват от своите".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
руска пропаганда Телеграм война Украйна Владимир Соловьов Readovka Алексей Костильов Кирил Фьодоров
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес