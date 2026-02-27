С орден "За заслуги към отечеството": Главата на известния руски пропаганден холдинг Readovka е арестуван

Алексей Костильов, основателят на може би най-големия руски "частен" пропаганден медиен холдинг Readovka, е бил арестуван. Той е заподозрян в измама в голям мащаб. На 25 февруари пропагандистът е бил призован на разпит и след това е бил вкаран във временен арест. Днес е планирано да бъде определена мярка за неотклонение "задържане под стража" - източници на РБК потвърждават тази информация.

От холдинга му веднага побързаха да кажат, че арестът не бил свързан с дейността на корпорацията, но и че оказват максимално сътрудничество на органите на реда.

Крайно умилително, личният канал на Костильов в информационната му империя "Русская жизнь" пише следното за него: "Алексей Костильов е инвалид; претърпял е краниотомия и две сериозни операции. Не е в състояние да се преоблича или да извършва самостоятелно основни хигиенни процедури и изпитва трудности и ограничения в мобилността. Нуждае се от медицински грижи и редовен прием на лекарства. Чудо е, че е оцелял след травмата и самоличността му е запазена. Той обаче има редица усложнения и липсата на подходящи грижи може да има опустошително въздействие върху здравето му. Спирането на рехабилитацията би било катастрофално. Престоят в следствения арест не позволява на Алексей да получи необходимите специализирани грижи".

И на база тези думи - да се вземе предвид това при определяне на мярката и че Костильов е награждаван с орден втора степен "За заслуги към отечеството".

Още: Войната разкри - нашата държава е слаба и не може без промяна: Z-блогър и десантчик за Путинова Русия

Руската пропаганда жално мучи

Междувременно, Z-блогъри като Владимир Романов (Романов Лайт) и "Два майора" констатират, че е тръгнала чистка в Z-обществото. От ефира на "Соловьов LIVE" на Владимир Соловьов са махнати две от лицата на Z-пропагандата - Кирил Фьодоров и Влад Шуригин (Рамзай). Това според Романов е "медийно прочистване", а "Два майора" добавя: "Очевидно диапазонът от патриотични възгледи донякъде се стеснява, когато се разглежда ситуацията като цяло". И за двамата Z-обществото жали и напомня, че твърдо са се противопоставили на блокадата на Телеграм, която Русия готви от 1 април. Фьодоров обвини руски длъжностни лица, че рушат националната сигурност с действията срещу Телеграм в интервю за "Радио Русия", но впоследствие то беше махнато и самият Фьодоров го изтри от каналите си. Но Владимир Соловьов преди това го атакува за интервюто, питайки го "за кого работи".

Още: Телеграм "нахрани" Русия: Лъжете, че чужди служби са ни хакнали

Z-блогърът Роман Альохин, който беше определен за "чуждестранен агент", предположи, че Фьодоров може да последва съдбата му: "И отново, това ще бъде просто и безнаказано, защото са заедно, а в други общности е лесно да се отърват от своите".