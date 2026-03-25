Има задържани за палежа на еврейските линейки в Лондон

Двама мъже са арестувани тази сутрин в Лондон във връзка с палежа на линейки на еврейската общност в северния квартал "Голдърс Грийн". Заподозрените са на 47 и 45 години и са задържани на адреси съответно в северозападен и централен Лондон, предава БНР.

Още: Четири линейки на еврейска служба изгоряха в Лондон (ВИДЕО)

Припомняме, че в ранните часове на понеделник (23 март) бяха опожарени четири линейки на еврейската благотворителна организация "Ацола".

Ислямистката групировка "Харакат Ашаб ал-Ямин ал-Исламия" пое отговорност за нападението, но полицията засега третира инцидента като антисемитско престъпление от омраза, а не като терористична атака.

Още: Стармър за опожарените еврейски линейки: “Шокиращо антисемитско подпалвачество“ (ВИДЕА)