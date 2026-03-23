Четири линейки на еврейска служба изгоряха в Лондон (ВИДЕО)

Британската полиция разследва антисемитско престъпление от омраза след очевидно подпалване на четири линейки на службата за спешна помощ към еврейската общност в Лондон. "Наясно сме, че инцидентът ще породи сериозно безпокойство в общността. Полицаи остават на местопрестъплението, където се води спешно разследване", заяви старши инспектор Сара Джаксън, която отговаря за района.
"В момента проучваме записи от охранителни камери и сме запознати с кадри в реално време. На този ранен етап от разследването предполагаме, че търсим трима заподозрени", добави тя.
Four ambulances belonging to a Jewish community organization in north London were set ablaze in a suspected antisemitic hate crime, police said https://t.co/WpxNksYAGw pic.twitter.com/YMtPAY7lKJ— Reuters (@Reuters) March 23, 2026
"Засега не са извършени арести, призоваваме всеки, който разполага с информация, да се свърже с нас колкото е възможно по-скоро - ако желаете, може да го направите анонимно. Ще си сътрудничим с религиозните лидери и ще сформираме допълнителни патрули в района, докато продължаваме разследване, за да успокоим общността и да осигурим осезаемо полицейско присъствие", поясни Джаксън, цитирана от БТА.
Полицията заяви, че съгласно текущите версии са експлодирали бутилки с кислород в линейките. Хората, живеещи наблизо, бяха евакуирани от съображения за сигурност, а улиците в района остават затворени.
"Шомрим", организация с нестопанска цел, която осигурява наблюдение в квартал "Голдърс Грийн", заяви, че "е била информирана за силни експлозии“ рано тази сутрин. "Експлозиите са от кислородни бутилки, а не от бомба или взривно устройство. Въпреки че някои сгради са евакуирани, няма информация за пострадали. Моля, избягвайте района, докато тече разследването", се добавя в публикацията.
🚨 BREAKING: London — Multiple ambulances belonging to Hatzolah Northwest, a volunteer Jewish emergency medical service serving the Golders Green community, have been set ablaze in an arson attack.— Breaking News (@TheNewsTrending) March 23, 2026
CCTV footage shows three suspects pouring gasoline before fleeing. pic.twitter.com/Ngy7pA6apd