Четири линейки на еврейска служба изгоряха в Лондон (ВИДЕО)

23 март 2026, 12:17 часа
Британската полиция разследва антисемитско престъпление от омраза след очевидно подпалване на четири линейки на службата за спешна помощ към еврейската общност в Лондон. "Наясно сме, че инцидентът ще породи сериозно безпокойство в общността. Полицаи остават на местопрестъплението, където се води спешно разследване", заяви старши инспектор Сара Джаксън, която отговаря за района.

"В момента проучваме записи от охранителни камери и сме запознати с кадри в реално време. На този ранен етап от разследването предполагаме, че търсим трима заподозрени", добави тя.

"Засега не са извършени арести, призоваваме всеки, който разполага с информация, да се свърже с нас колкото е възможно по-скоро - ако желаете, може да го направите анонимно. Ще си сътрудничим с религиозните лидери и ще сформираме допълнителни патрули в района, докато продължаваме разследване, за да успокоим общността и да осигурим осезаемо полицейско присъствие", поясни Джаксън, цитирана от БТА.

Полицията заяви, че съгласно текущите версии са експлодирали бутилки с кислород в линейките. Хората, живеещи наблизо, бяха евакуирани от съображения за сигурност, а улиците в района остават затворени. 

"Шомрим", организация с нестопанска цел, която осигурява наблюдение в квартал "Голдърс Грийн", заяви, че "е била информирана за силни експлозии“ рано тази сутрин. "Експлозиите са от кислородни бутилки, а не от бомба или взривно устройство. Въпреки че някои сгради са евакуирани, няма информация за пострадали. Моля, избягвайте района, докато тече разследването", се добавя в публикацията.

Виолета Иванова Отговорен редактор
