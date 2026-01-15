Имаме фундаментални различия със САЩ за Гренландия: Мете Фредериксен със специално изявление

Със САЩ имаме фундаментални различия относно бъдещето на Гренландия. Това потвърди днес датската министър-председателка Мете Фредериксен в писмено изявление до АФП, след като вчера се състоя срещата във Вашингтон между външните министри на Дания и Гренландия с вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио. Дания след преговорите в Белия дом: Не успяхме да убедим САЩ да не завладяват Гренландия, Тръмп е твърдо решен (СНИМКИ)

Дания и САЩ са се споразумели да създадат работна група, но "това не променя факта, че имаме фундаментални различия, тъй като решимостта на САЩ да вземат контрола над Гренландия остава непроменена", посочва Фредериксен.

"Разбира се, това е сериозна ситуация, ето защо продължаваме с усилията си да предотвратим този сценарий да се случи", добавя тя.

Още: Европейците вече искат обкръжаване на Гренландия: Русия разтревожена заради изпращането на войски на НАТО

По повод вчерашната среща във Вашингтон тя отбелязва: "Това не беше лесна среща и бих искала да благодаря на двамата министри (датския и гренландския) за ясното изразяване на позицията на Кралството и отговора на американските претенции".

Копенхаген освен това изпрати военни сили в автономната датска територия и получи подкрепа от няколко европейски страни за разполагане на военна мисия. "Има консенсус в НАТО, че по-засиленото присъствие в Арктика е от съществено значение за европейската и северноамериканската сигурност", пише Фредериксен. "Бих искала да приветствам това, че редица съюзници в момента допринасят за съвместни учения във и около Гренландия."

Макрон свика извънредна среща на Съвета по отбрана заради Гренландия

Ще превземете ли Гренландия? Тръмп отговори на прекия въпрос (ВИДЕО)