Дания след преговорите в Белия дом: Не успяхме да убедим САЩ да не завладяват Гренландия, Тръмп е твърдо решен (СНИМКИ)

Дания не е успяла да убеди САЩ да се откажат от намерението си да установят контрол над Гренландия. Това заяви датският външен министър Ларс Льоке Расмусен на пресконференция в посолството на Дания във Вашингтон днес след разговорите с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио. На срещата Расмусен бе придружен от гренландския външен министър Вивиан Моцфелд. Преговорите са продължили около час, а на брифинга двамата изглеждаха напрегнати и тревожни.

"Не успяхме да променим американската позиция. Ясно е, че президентът [Доналд Тръмп] има желание да завладее Гренландия. Дадохме ясно да се разбере, че това не е в интерес на кралството", каза Расмусен.

Той добави, че гренландският топ дипломат също е дала ясно да се разбере, че островът "ще остане част от Кралство Дания в обозримо бъдеще".

Снимки: Getty Images

"Общата ни позиция е, че искаме да си сътрудничим с нашите американски приятели и съюзници, но това сътрудничество трябва да бъде уважително и да отчита червените линии", подчерта датският външен министър.

Той посочи още, че твърдението на САЩ, че китайските военни кораби са навсякъде около острова, не отговаря на истината. Данните от разузнавателните служби на страната опровергават това, каза той. Покрай крайбрежието на Гренландия няма китайски кораби, нито на острова има каквито и да било големи китайски инвестиции.

Междувременно в заявление на датското министерство на отбраната се казва, че в знак на подкрепа Франция, Германия и Норвегия ще предоставят военни като част от многонационалните сили, водени от Дания, които да засилят военното присъствие в и около Гренландия, "включващо самолети, кораби и войници, включително от съюзници от НАТО".