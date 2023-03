Инцидент в завод за самолети в Русия, един човек загина

В съобщението се посочва, че инцидентът е станал по време на тест на част от фюзелажа на самолет в производство. Подробностите все още се уточняват, пише пресслужбата в "Телеграм".

На място са пристигнали спасителни служби, а причината за инцидента все още не е ясна. Според беларуската опозиционна телевизия NEXTA е имало експлозия по време на тестването.

In #Ulyanovsk, at the Aviastar plant, a military transport aircraft exploded during testing. One person died. pic.twitter.com/jaMYcF4B9I