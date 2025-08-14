Глобално споразумение за пластмасовите отпадъци? Никакъв шанс

Все още няма изгледи за сключване на споразумение за предотвратяване на пластмасовите отпадъци, след като вече повече от седмица продължават преговорите по въпроса в Женева, предаде ДПА. Около 180 страни планират да финализират текста днес.

Споразумението под егидата на ООН има за цел да регулира производството, дизайна и управлението на отпадъците от пластмаса. Въпреки това, един ден преди планираното приключване на преговорите, позициите на страните все още са твърде различни една от друга, отбелязва ДПА.

Преговарящите не изключват възможността преговорите да продължат до ранните часове утре. Страните производителки на петрол искат да обсъждат само премахването на пластмасовите отпадъци, но не и реалното ограничаване на производството, а пластмасата се произвежда основно от петролни продукти.

За много страни, особено в Европа, постепенното намаляване на производството е една от ключовите точки на споразумението.

Пластмасата замърсява океаните, убива риби и други живи същества и застрашава човешкото здраве. Все по-често се откриват миниатюрни частици в човешките органи, включително в мозъка.

Според проучвания нано- и микропластмасовите частици увреждат имунната система и способстват за възпаления.

