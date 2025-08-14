"Не съм диктаторът, за който ме представят": Вучич разкри бъдещето си в политиката (ВИДЕО)

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че страната му демократично понасяла "насилствените протести", които продължават вече 9 месеца, и че не е имало сериозно използване на сила. Това обаче не било така в Европейския съюз, твърди държавният глава на западната ни съседка. По този начин той окачестви студентските демонстрации, които действат срещу режима му от края на миналата година, когато козирката на жп гарата в Нови Сад се срути заради некачествен, забулен в тайна ремонт, и уби 16 души.

Снощи отново имаше масови протести в Белград и Нови Сад. Повече от 60 цивилни и 16 полицейски служители са били ранени, съобщиха властите. Включили са се и поддръжници на правителството. От кадрите, заснети от очевидци и участници, се вижда, че думите на Вучич за неизползването на сила от страна на полицията не са докрай верни.

Още: "Вече нямаме държава": Нови протести срещу Вучич в Сърбия, огромно напрежение в Нови Сад (ВИДЕО)

Mass protests in Serbia: clashes erupt between demonstrators, police, and government supporters.



More than 60 civilians and 16 police officers were injured during protests in Belgrade and Novi Sad, authorities said.



The student- and opposition-led protests began after the… pic.twitter.com/RDsGP7IHtF — NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2025

Вучич: Сърбия "издържа демократично"

В отговор на въпрос от австрийски журналист Александър Вучич посочи, че протестите били много насилствени.

"Сърбия издържа и издържа демократично, без сериозно използване на сила, нищо подобно на това, което можете да видите в градовете на страните от ЕС, където по-малко насилствени протести получават насилствен отговор от държавата. Сърбия не отговори с насилие. Уважавам тяхната нужда да се борят за нещо различно и това невинаги се изразява демократично", каза той, цитиран от Kurir.rs.

Ще има ли промяна в Конституцията, за да се кандидатира отново?

Вучич не възнамерява да променя Конституцията на страната, за да се кандидатира за още един президентски мандат, обяви той на пресконференцията в Белград след среща с австрийския канцлер Кристиан Щокер. Той добави, че ще продължи да участва в политическия живот, но не каза каква длъжност ще заема.

Още: В Сърбия излезе филм, че България иска да свали Вучич. В Македония говорят да ни изключат от Съвета на Европа

Настоящият президент на Сърбия е на поста от 2017 г. През 2022 г. той беше преизбран за втори мандат. Според конституцията на страната държавният глава може да заема позицията не повече от два последователни мандата.

Говорейки за следващите избори, Вучич каза, че компетентните институции на Сърбия "ще вземат решение в съответствие с Конституцията и законите".

Снимка: Getty Images

"Това със сигурност ще стане преди законно предвидения краен срок, преди Конституцията и законът да го обявят. Ще видим какво ще кажат хората, изборите са единственото нещо, което показва какво мислят хората, а протестът е форма на изразяване на недоволство, на несъгласие, дори и законно, ако не е насилствен. През последните девет месеца не сме имали нито едно законно шествие. Ще има избори. Аз съм политически ветеран, вече не мога да се кандидатирам за президент, не ми хрумва да променя Конституцията, за да мога да продължа да се кандидатирам за поста", заяви Вучич, цитиран от Kurir.rs.

Още: "Европейското бъдеще е правилният път за Белград": Макрон прописа на сръбски след разговор с Вучич

"Аз не съм диктаторът, за който ме представят австрийските медии. След година и половина приключвам президентската си кариера. Във всеки случай, гордея се с всичко, което сме изградили. Можете да видите как изглежда летището ни, авиокомпанията е по-успешна, можете да видите нови пътища... Днес публичният ни дълг е 44 процента - половината от средния за страните от ЕС, и това са резултатите, с които се гордея. Да се кандидатирам отново за президент, е невъзможно, а ако искам да помогна и да се боря за някого, ще го направя. От каква позиция, това не е темата сега", каза още сръбският президент.

Още: Вучич с остра атака срещу Запада, намеси и България