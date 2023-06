Исландия закрива посолството си в Русия от 1 август

"Настоящата ситуация просто не позволява на малката външна служба на Исландия да управлява посолство в Русия", заяви външният министър Тордис Гилфадотир.

От бюрото на AFP в Москва съобщиха, че Исландия е първата страна, която предприема подобна стъпка.

Външното министерство в Рейкявик подчерта, че решението "не представлява скъсване на дипломатическите отношения". Но тъй като търговските, културните и политическите връзки с Русия са "на най-ниското си ниво", поддържането на посолството в Москва "вече не е оправдано", се казва в официалната позиция, цитирана от The Moscow Times.

