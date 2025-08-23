Още един бивш играч на Ливърпул с летящ дебют в Бундеслигата, но отборът му претърпя болезнен обрат (ВИДЕО)

Още един доскорошен футболист на Ливърпул дебютира в немската Бундеслига с попадение. След като в петък Луис Диас вкара първия си гол за Байерн Мюнхен, сега същото стори и Джарел Куанса. Бившият бранител на мърсисайдци откри резултата в дебюта си за Байер Леверкузен в Бундеслигата в срещата от първия кръг срещу Хофенхайм, но след това възпитаниците на Ерик тен Хаг допуснаха пълен обрат и загубиха с 1:2 у дома.

Куанса вкара за Леверкузен, но отборът на Тен Хаг тръгна със загуба в Германия

Куанса вкара с глава още в шестата минута, засичайки центриране на Грималдо. Аслани изравни за Хофенхайм в 25-ата минута, а Лемперле направи обрата пълен с гол в 52-ата минута. До края на мача Леверкузен така и не успя да се върне в мача, като по този начин Байер стартира с поражение новата кампания, а Хофенхайм пък грабна трите точки и се изравни с Байерн още няколко отбора, стартирали с победи.

В първия кръг на Бундеслигата за сезон 2025/26 Айнтрахт Франкфурт победи Вердер Бремен с 4:1 като домакин, Унион Берлин надви Щутгарт с 2:1 у дома, Фрайбург загуби от Аугсбург с 1:3 на свой терен, а Волфсбург се наложи над Хайденхайм с 3:1 като гост. По-късно е срещата между Санкт Паули и Борусия Дортмунд. Ето и как Байерн тръгна с мощен разгром на старта на Бундеслигата.

5 minutes into his Leverkusen debut, Quansah has scored his first Bundesliga goal!!! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Zcg7vR9Ue1 — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) August 23, 2025