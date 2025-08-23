Войната в Украйна:

Евроучастник тръгна кошмарно във Висшата лига - допусна втора поредна издънка и остана на дъното

23 август 2025, 19:12 часа 434 прочитания 0 коментара
Евроучастник тръгна кошмарно във Висшата лига - допусна втора поредна издънка и остана на дъното

Един от евроучастниците на английския футбол в турнирите на УЕФА - Астън Вила, не успя да запише победа и във втория си мач през новия сезон 2025/26 във Висшата лига. Бирмингамци отстъпиха на Брентфорд с 0:1 като гост след попадение на Данго Уатара в 12-ата минута. Така отборът на Вила, който завърши на шесто място през миналия сезон в Премиър лийг, сега остава на дъното на класирането под номер 16 със само една спечелена точка.

Астън Вила падна от Брентфорд

Вила стартира новата кампания с равенство срещу Нюкасъл, като сега надеждите на феновете бяха, че тимът ще успее да запише победа като гост на Брентфорд. "Пчеличките" обаче показаха, че не са отбор за подценяване и зарадваха местните привърженици с победа над един от най-солидните отбори от миналата кампания. Освен гола на Уатара, Борнемут стигна и до второ попадение, но то бе отменено от ВАР в края на полувремето.

Астън Вила, Емилиано Мартинес

Иначе Вила имаше смазващо предимство във владението на топката, но не успя да реализира гол, като тимът получи и неприятна новина в началото на мача, когато Камара бе принудително заменен. По същото време се изиграха и още два мача от Висшата лига, като Борнемут победи Уулвърхямптън с 1:0, след като в първия кръг двата тима записаха загуби от Ливърпул и Манчестър Сити. Бърнли пък се наложи над Съндърланд с 2:0 като домакин.

По-рано през деня Ман Сити допусна сензационна загуба на "Етихад".

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Астън Вила Висша лига
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес