Манчестър Юнайтед работи по привличането на нов вратар, който е желан и от Интер

Английският гранд Манчестър Юнайтед се опитва да привлече вратаря на белгийския Антверпен Сен Ламенс, съобщава информационна агенция PA.

Манчестър Юнайтед иска Сен Ламенс от Антверпен

"Червените дяволи" прекараха лятото в преустройство на състава след лошия сезон за клуба в английския футболен елит. Юнайтед показа обещаващо представяне в дебютния си мач за сезона от Висшата лига миналия уикенд срещу Арсенал, но в крайна сметка загуби с 0:1.

Вратарят Андре Онана отсъстваше от състава след лято, изпълнено с трудности заради контузия на подколянното сухожилие и немалко спекулации.

Английският тим свързван с различни вратари, а сега информациите сочат, че води преговори с Антверпен за Ламенс.

Към 23-годишния футболист интерес проявява и отборът от Серия А - Интер.

На пресконференцията преди гостуването на Фулъм в неделя, мениджърът на "червените дяволи" Рубен Аморим заяви: "Онана е готов да играе както миналата седмица, така че ще видим кой ще използваме в предстоящия двубой".

