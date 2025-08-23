Един от основните пътища към Гърция ще бъде затворен за над половин месец

Пътят към Гърция през ГКПП Златоград ще бъде затворен и то от началото на новата седмица - точно когато туристическият сезон с "български" почивки в южната ни съседка влиза в разгара си. Причината - ремонт, който ще се проведе в периода 25 август до 13 септември. Новината беше съобщена от кмета на Златоград Мирослав Янчев, в личния му профил във Facebook.

Още: Стачка в цяла Гърция се задава на 28 август

По пътя за Ксанти ще може да се преминава нормално само в неделя. През останалите дни, от понеделник до събота, той ще е затворен през целия ден - от 7:00 до 19:00 ч., като ще бъде отворен за преминаване нощем.

Уникалното в случая е, че Янчев казва следното - ремонт ще има и това си личи от табелка от гръцка страна. Официално уведомление на гръцките власти до българските и поне до Златоград няма. За предстоящите ремонтни дейности властите в Гърция не са уведомили предварително община Златоград или областната администрация, нито дори Гранични войски, написа "Златоградски вестник".

Още: Трета поръчка, трето поскъпване на виадукт преди ГКПП Рудозем-Ксанти - със 156%