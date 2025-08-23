Най-важните новини за деня, 23 август 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 23 август.

НА ПАЗАРА НА ТРУДА: АВТОБОЯДЖИЯ И ГОТВАЧ С ПО-ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ ОТ МЕДСЕСТРА И ЛЕКАР

Медицинска сестра в Перник може да печели двойно по-голяма заплата като готвачка, а автобояджия в Стара Загора ще се разписва срещу повече от лекар в спешна медицинска помощ. Това са някои от актуалните оферти за работа в електронната трудова борса, която Агенцията по заетостта обновява ежедневно.

ЗАЩО НЕ ПРОВЕРИХА ВЪЖЕТАТА НА ПАРАШУТА: НАЦИОНАЛНИЯТ БОРД ПО ТУРИЗЪМ ЗОВЕ ЗА СЪБУЖДАНЕ

"Трагедията, при която загина осемгодишното момче в Несебър, падайки от парашут няма думи, с които да бъде описана, но реакцията на институциите и обществото показаха стъпките напред. Институциите отговориха светкавично с ангажимент на премиера Росен Желязков и вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов и са в режим на много оперативна работа.

ПУТИН СИСТЕМАТИЧНО РАЗБИВА ИЛЮЗИИТЕ НА ТРЪМП ЗА УКРАЙНА, НА ФРОНТА РУСИЯ ЗАЦИКЛЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

След първоначалния ентусиазъм специално от страна на американския президент Доналд Тръмп, който показа вълнение в посока напредък към мир в Украйна след срещата си с руския диктатор Владимир Путин в Аляска и срещите си с украинския президент Володимир Зеленски и лидерите на най-големите европейски държави в Белия дом, нещата зациклят. Този извод за войната в Украйна и развитието ѝ направиха две от големите американски издания – The Wall Street Journal и Politico.

ЗАСЛУЖАВА ЛИ ТРЪМП НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА МИР И СЛОЖИЛ ЛИ Е КРАЙ НА СЕДЕМ ВОЙНИ: АНАЛИЗ

Усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп да сложи край на войната в Украйна, отново предизвикаха желанието му да получи Нобелова награда за мир. Когато се срещна с украинския държавен глава Володимир Зеленски и други европейски лидери в Белия дом на 18 август, той заяви: „Сложих край на шест войни“, като на следващия ден Тръмп се похвали пред репортери, че всъщност е разрешил седем.

"ЗАРЗАВАТЧИЙСКИ СМЕТКИ": ЛЕКАРСКИЯТ СЪЮЗ ПРЕДЛАГА ДРАСТИЧНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ТАКСА ПРИ ЛЕКАР

Потребителската такса, която се дължи при всяко посещение при общопрактикуващ лекар, да бъде обвързана отново с минималната работна заплата. За това ще настояват от Българския лекарски съюз (БЛС), цитирани от БНР. В момента тя е фиксирана сума и е в размер на 2.90, а ако бъде изпълнено искането на съсловната лекарска организация, таксата би скочила на 10.77 лева при сегашния размер на минималната работна заплата от 1077 лева.

ГЛАС ОТ ПОЛША: ЕВРОПА НЕ МОЖЕ ДА ПОКАЖЕ НА ПУТИН КЪДЕ ЗИМУВАТ РАЦИТЕ. ТРЪМП ПОНЕ ИМА ИДЕЯ

Сега може би е време да спрем да се озадачаваме с въпроса защо полският премиер Доналд Туск не присъства на срещата на европейските лидери с Доналд Тръмп във Вашингтон. Той не беше там, защото Доналд Туск и Радослав Сикорски се държаха като "дипломатични примати" през последните няколко години. Обидите към бъдещия президент на Съединените щати, обвиненията в държавна измяна и сравняването му с най-лошите диктатори в човешката история може да се разминат за журналистите, чиято стихия е медийната джунгла, но е просто неприемливо държавните лидери да използват подобна грозна реторика.

РАЗПЛАТА: ВЗРИВИХА РУСКИ ВОЕННИ, УБИВАЛИ ЦИВИЛНИ В БУЧА (ВИДЕО)

Руски войници, участвали в избиването на цивилни в Буча през 2022 г., са били взривени в окупираната Луганска област, съобщиха от Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР). На 22 август в окупираното селище Калиново в Алчевски район на Луганска област, е избухнала експлозия в двора на къща, където са се намирали руските военни.