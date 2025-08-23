Войната в Украйна:

Върнаха самолет, след като пътник с халюцинации се опита да влезе в пилотската кабина

23 август 2025, 18:13 часа 565 прочитания 0 коментара
Пътник, обзет от халюцинации, се е опитал да нахлуе в пилотската кабина на самолет на авиокомпания "Изиджет", изпълняващ полет от Лион за Порто. Инцидентът е станал вчера, 22 август, съобщиха полицията и авиокомпанията, цитирани от Франс прес.

Пътникът се опитал да влезе в пилотската кабина малко след излитането от летище "Сент Екзюпери" в Лион, съобщиха от авиопревозвача за АФП. 

Той е бил задържан от другите пътници и е държан, докато самолетът не се е върнал на летището, където мъжът е бил арестуван, добавя френската полиция.

Медицински прегледи са потвърдили, че 26-годишният пасажер – португалски гражданин – е страдал от въздушна болест и халюцинации. Той не е имал полицейско досие и е настанен в болница.

Малко по-късно полетът е излетял отново за Порто, съобщиха от "Изиджет", цитирани от БТА.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
