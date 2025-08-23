Войната в Украйна:

Кристиано с още едно уникално постижение във футбола, но и още един безславно изгубен трофей

23 август 2025, 18:55 часа 437 прочитания 0 коментара
Кристиано с още едно уникално постижение във футбола, но и още един безславно изгубен трофей

5-кратният носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо отбеляза попадение за Ал Насър и записа още едно уникално постижение във футбола, но неговият тим загуби безславно още един трофей. Роналдо и компания на два пъти повеждаха в резултата срещу Ал Ахли в мача за Суперкупата на Саудитска Арабия, но допуснаха изравняване, за да се стигне до 2:2 в редовното време. При последвалите дузпи Ал Ахли успя да се наложи с 5:3 и да вдигне трофея.

Роналдо е единственият играч със 100+ гола за 4 различни клуба и за националния си отбор

Кристиано се разписа от дузпа в 41-ата минута, като това бе попадение номер 100 за него с екипа на Ал Насър. Така Роналдо се превърна в пърия футболист в историята, който успява да отбележи 100+ гола за четири различни клуба плюс за националния си отбор. Франк Кеси изравни за Ал Ахли късно в добавеното време на първата част. В 82' Марсело Брозович пак изведе Ал Насър напред, но Роджър Ибанес изравни в 89', пращайки мача в дузпи.

Кристиано Роналдо

При 11-метровите наказателни удари Ал Ахли бе безгрешен. За Ал Насър Роналдо успя да вкара дузпата си, но Абдулах Алкайбари бе спрян от стража Едуар Менди. Така Ал Ахли това е втори такъв трофей след триумфа през 2016-а, а Ал Насър губи Суперкупата за втора поредна година след миналогодишната загуба от Ал Хилал. Португалецът вече има няколко пропуснати възможности да вдигне значим трофей с отбора от Саудитска Арабия.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Кристиано Роналдо Ал Насър
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес