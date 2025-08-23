Кристиано с още едно уникално постижение във футбола, но и още един безславно изгубен трофей

5-кратният носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо отбеляза попадение за Ал Насър и записа още едно уникално постижение във футбола, но неговият тим загуби безславно още един трофей. Роналдо и компания на два пъти повеждаха в резултата срещу Ал Ахли в мача за Суперкупата на Саудитска Арабия, но допуснаха изравняване, за да се стигне до 2:2 в редовното време. При последвалите дузпи Ал Ахли успя да се наложи с 5:3 и да вдигне трофея.

Роналдо е единственият играч със 100+ гола за 4 различни клуба и за националния си отбор

Кристиано се разписа от дузпа в 41-ата минута, като това бе попадение номер 100 за него с екипа на Ал Насър. Така Роналдо се превърна в пърия футболист в историята, който успява да отбележи 100+ гола за четири различни клуба плюс за националния си отбор. Франк Кеси изравни за Ал Ахли късно в добавеното време на първата част. В 82' Марсело Брозович пак изведе Ал Насър напред, но Роджър Ибанес изравни в 89', пращайки мача в дузпи.

При 11-метровите наказателни удари Ал Ахли бе безгрешен. За Ал Насър Роналдо успя да вкара дузпата си, но Абдулах Алкайбари бе спрян от стража Едуар Менди. Така Ал Ахли това е втори такъв трофей след триумфа през 2016-а, а Ал Насър губи Суперкупата за втора поредна година след миналогодишната загуба от Ал Хилал. Португалецът вече има няколко пропуснати възможности да вдигне значим трофей с отбора от Саудитска Арабия.

🚨 Cristiano Ronaldo with Al-Nassr so far:



❌ Lost 4 Saudi Super Cups (FOUR)

❌ Lost 3 Saudi King Cups

❌ Lost 3 Saudi Pro Leagues

❌ Lost 3 AFC Champions League

✅ Won 1 Champions Cup (Friendly)

❌ Lost 3 Riyadh Season Cups

❌ Lost 1 Riyadh Super Cup



Worst signing of ALL TIME. pic.twitter.com/nZbVfgXzTl — Al Nassr FC (@Al_Nassrt) August 23, 2025