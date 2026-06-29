Испания затяга визовия режим за руснаците

Визовите центрове в най-популярните туристически дестинации в ЕС затягат сроковете за обработка на визи за руснаци. Испанският визов център BLS удължи времето за обработка на заявления за шенгенски визи до 45 дни от получаването им, според уебсайта му. Промените се дължат на нарастващия брой заявления. Кандидатите се съветват да подават документите си достатъчно предварително и да вземат предвид новите срокове за обработка, предаде themoscowtimes.com.

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Първо Италия

VMS, визовият оператор на италианското генерално консулство в Русия, вече предприе подобни мерки. Центърът съобщи, че поради големия обем заявления, обработката на документите вече отнема поне 60 дни. До 2025 г. италианските визи за руснаци се издаваха за 20 дни. VMS също така препоръча подаването на заявления не по-късно от три месеца преди планираното пътуване.

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До края на 2025 г. Испания, Италия и Франция ще бъдат лидерите по брой издадени шенгенски визи на руснаци. През последната година руските граждани са получили над 620 000 визи, като тези три страни представляват почти три четвърти от всички заявления.

Разпоредбите

Увеличаването на времето за обработка на визи идва на фона на дискусии в Европейския съюз относно евентуално затягане на визовите разпоредби за руските граждани. Външните министри на Финландия и Швеция призоваха Европейската комисия да преразгледа настоящите визови разпоредби. На 4 юни единадесет държави от Шенген изпратиха съвместно писмо до Европейската комисия, с което предлагат да се забрани влизането на руски туристи. На 11 юни евродепутати от управляващия блок на Германия ХДС/ХСС също подкрепиха идеята за пълна забрана на шенгенските туристически визи за руснаци, наричайки почивките в страни от ЕС „привилегия, а не право“.

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След избухването на войната в Украйна ЕС суспендира споразумението за опростено издаване на визи за руснаци и затегна граничния контрол. През ноември 2025 г. ЕС затегна изискванията за многократни шенгенски визи за руски граждани. Според говорителя на Европейската комисия Маркус Ламерт годишният брой на издадените визи на руснаци е спаднал от 4 милиона до приблизително 500 000 в момента. Той добави, че Брюксел обмисля допълнително затягане на правилата в началото на 2027 г.

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