След гафа на Путин, че е превзел руски град, Украйна отговори с неочакван анонс

Вчера, 28 юни, при поредното си изявление относно развитието на войната Владимир Путин направи нов гаф, като заяви, че руските войски се намират само на около два километра от град Стари Оскол, където са обкръжили украинските сили. Диктаторът имаше предвид едноименната река близо до Купянск в Харковска област, където се водят бойни действия в момента. А град Стари Оскол всъщност се намира в Белгородска област в Руската федерация. Забавното е, че руските военни канали в Telegram и прокремълските медии масово разпространиха думите на Путин без явно да схванат в каква конфузна ситуация изпадна диктаторът. Но не и украинците. Напротив, от пресслужбата на Групировката на обединените сили на украинската армия изглежда доста се забавляват с този гаф, защото днес са отговорили официално на Путин.

В изявлението си те посочват, че засега само работят върху придвижването си към град Стари Оскол и ще считат неговото изявление за боевете пред града за анонс за събития, които ще се случат в бъдеще.

"Групировката на обединените сили отрича изявлението на Владимир Путин за предполагаемо обкръжаване на украинските въоръжени сили в Стари Оскол.

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За съжаление, в момента работим само по настъпление към този град, за който е известно, че се намира в североизточната част на Белгородска област на Руската федерация. Убедени сме обаче, че руският лидер познава бойните възможности на войските си по-добре от нас, затова предлагаме да разглеждаме боевете за Стари Оскол като анонс от негова страна", се казва в изявлението на украинците.

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