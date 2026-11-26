"Нямам участие в дело, в което да има върната експертиза от ВКС. Така проф. инж. Станимир Карапетков от Съюза на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ) коментира претърсванията в дома си след обвиненията на Николай Попов и автотехническият експерт Христо Узунов. Той изброи, че е участвал в експертизите по делата за АТВ-то в Слънчев бряг, за делото на Семерджиев, за Милен Цветков, за убитите полицаи в Бургас, с Явор и Ани и няма повторни експертизи, като всички дела по думите му завършват бързо за два месеца, но никой не говори за тях.

"Ще проверят предполагам дали имам фалшиви експертизи - не знам как, когато делата са завършили. Те са приети от съда. Как аз правя фалшиви експертизи, когато няма върната?", попита още проф. Карапетков. По думите му обаче, ако не се гледа цялото дело - няма как да се прецени дали една експертиза правилна или не.

Лютви Местан е присъствал на всички дела за Сияна

Проф. Карапетков не е доволен също, че е наричан "Вторият Нотариус", както и деребей, деспот и други.

Той смята, че става въпрос за манипулиране на общественото мнение, като той усеща и промяна в отношението след промяната на властта.

"Тук е мястото да отбележа, че адвокатът на Лютви Местан и адвокатът на г-н Попов е един и същ. Каква е връзката между един подсъдим и един загубил детето си баща? Връзката е адвокатът. На всички дела в Плевен г-н Местан присъстваше. Не искам да говоря повече, това просто като факт", добави проф. Карапетков.

Според него става въпрос за пиар и най-лесно е да се качиш на гърба на някой, който е известен. "Г-н Попов разбира от наводнения на Черноморието, от съдебната система, заплатите на ВКС. Аз не му се бъркам - и аз съм плакал, когато съм го гледал. Лично му изказах съболезонвания", каза още проф. Карапетков.

По думите му се иска преразпределение на пазара от застраховане и някой според него иска да се намеси да контролират вещите лица.

Проф. Карапетков отрече да е крал снимки

По време на делото, когато си бяхме дали отвод - беше казано, че съм откраднал фотоматериали. Същото беше казано и по делото на Сияна.

Той заяви, че не е получавал фотоалбум, а е получил снимките по интернет. "Съдът ми повярва и стана ясно, че не крада снимки. За един юрист е смешно и глупаво. Няма как да крада доказателства, което го има в архива на нучно-техническата лаборатория", добави още проф. Карапетков.

Свидетел, а не обвиняем

От думите му стана ясно, че всъщност той не е обвиняем, а свидетел.

"Аз съм в необичайна ситуация в неизбежна отбрана", каза той и разказа, че ГДБОП са дошли в дома му в петък и са били вежливи и не са му слагали белезници, като заповедта твърди, че е осъществил принуда спрямо лицето Николай Попов на 17 февруари 2026 г. в коридора на Окръжен съд - Плевен.

"Искам добре да чуете, че съм го принудил пред 50 човека. Аз не знам как съм го принудил, но това пише в заповедта", каза още проф. Карапетков.

Според него обаче този арест е незаконосъобразен и адвокатите му са дали такава жалба, защото сигналът е пуснат преди три дни, а твърдението за престъпно деяние е от февруари. "Едно задържане трябва да е неотложно. Вписано е в Закона за МВР трябва да е срещу престъпник, който може да избяга, да изгори данни и да няма самоличност. Въпросът е адски неотложен, а в същия момент това се прави в петък вечер. Това винаги се прави в петък вечер да няма възможност да намеря адвокати и да се обърна към съда и т.н.", каза той.

По думите му са му взели папка със стари дела и компютъра и телефона, като единственото му притеснение е, че има лични данни, които могат да бъдат използавни недобре.

"Притеснен съм, защото може да бъде казано от оперативните работници, че може да ми се сложи нещо в компютъра", каза още проф. Карапетков.

От разказа му стана ясно, че вечерта на задържането си е вдигнал два пъти много високо кръвно, но не е останал в болница, за да не решат, че симулира.

"Това образувано досъдебно производство е ответна мярка срещу няколко граждански дела, които съм организирал срещу лицето Николай Попов за клевета. Тези клевети бяха изключително разнообразни, аз вече не издържах. беше написано, че съм имотен крал, че имам къщи в Гърция. Нямам къщи в Гърция. Беше казано, че имам 15 апартамента в София, нямам - имам един 55 квадрата, където живетя децата ми", каза още проф. Карапетков. ОЩЕ: "Цената на манипулирана експертиза стига 10 000 евро": Бащата на Сияна и вещо лице с тежки разкрития за натиск в съдебни дела

Защо е бил на верижната катастрофа на "Тракия"?

Той отговори и на обвиненията за присъствието си на верижната катастрофа на "Тракия".

Той е бил викнат на верижната катастрофа на "Тракия" от началника на сектор "Разследване" на полицията в Ямбол Ваня Щерева лично по телефона."Аз не мога да мина кордона полицаи без да ми е разрешено", добави още проф. Карапетков. ОЩЕ: Станимир Карапетков: Искат да ме отстранят от разследването на катастрофата на АМ “Тракия“