Премиерът Румен Радев обяви, че България настоява предложението на Европейската комисия за нов заем на стойност 45 милиарда евро за Украйна за 2027 г. да бъде разделено на два компонента - военен и невоенен. Страната ни иска да участва в невоенната помощ като гарант, специално за изразходване на средства за българската диаспора в нападнатата от Русия страна, уточни министър-председателят. Той ще опита да убеди напълно самата председателка на ЕК Урсула фон дер Лайен.

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По-рано германският канцлер Фридрих Мерц използва новия бюджет на ЕС за 2028-2034 г. като лост за натиск върху четири държави - Унгария, Словакия, Чехия и България - да помогнат за покриване на разходите по новия заем от 45 млрд. евро, който да се отпусне на Украйна. Берлин, който плаща около една четвърт от общия бюджет на ЕС, заплаши да намали значително вноските си, ако тези страни откажат да съдействат.

"Ясна разлика между България, Чехия, Унгария и Словакия"

"Искам да има една много ясна разлика между България (от една страна - бел. ред.) и Чехия, Словакия и Унгария (от друга - бел. ред.). Те от самото начало отказаха и не са част от държавите, които гарантират този заем – и за 2025, и за 2026 г. Докато правителството на Желязков, след това потвърдено от правителството на Гюров – досега ние сме гаранти по два заема: 45 милиарда евро от миналата година, 45 милиарда от тази година, т.е. България вече е поела ангажимент да бъде гарант за заема от 90 милиарда евро и ние плащаме лихвите в рамките на общия европейски бюджет", посочи Радев от Брюксел преди срещата на евролидерите.

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"Въпросът е оттук нататък искането за още 45 милиарда заем за догодина. По наше изрично настояване – и се радвам, че това вече се приема от европейските институции, и от (председателя на Европейския съвет - бел. ред.) Антонио Коща, ще говорим и днес с г-жа Фон дер Лайен, но тя вече изрази подкрепа, – че този заем се разделя на два компонента: 25 милиарда отиват за военна подкрепа и 20 милиарда за бюджетна, невоенна подкрепа. Ние имаме готовност да се включим в невоенната подкрепа, и то с ясно искане нашата подкрепа като гаранти да отива специално насочена за областите с компактно българско население, нашата историческа общност. Ние имаме над 300 000 българи в Украйна – те имат нужда от здравеопазване, електричество, транспорт. Ще настояваме ЕК да приеме този наш подход, защото не можем да абдикираме от нашите задължения като държава и като общество към нашата историческа диаспора, към нашите сънародници в Украйна", заяви Румен Радев.

По-рано Politico излезе с материал, в който се цитираше неназован български представител, посочващ именно тази идея. Според изданието, което цитира европейски дипломати, повечето държави обаче отхвърлят предложението. „В Европа няма такова меню, от което да избираш какво да платиш и какво не“, посочил е високопоставен дипломат от ЕС: ЕС не харесва идея за Украйна, изтъкната от България: Петте големи битки за новия бюджет.

Снимка: Министерски съвет

България иска още пари за Черно море в големия бюджет на ЕС

"Току-що говорихме с г-н Коща. Ние по принцип подкрепяме посоката, която той зададе, да се промени началната финансова рамка, дадена от Комисията, към неговото предложение", каза Радев, изразявайки подкрепа за съкращенията, предложени от председателя на Европейския съвет.

Идеята на Коща представлява бюджет, който е малко под 1% от брутния национален доход на ЕС - това би било безпрецедентно ниско в историята на дългосрочните бюджети на блока. Той иска съкращения на стойност 204 млрд. евро, както и въвеждане на нов данък върху големите компании от дигиталния сектор. Целта е да бъде постигнат компромис между 27-те държави членки до края на годината. Радев има своите собствени искания.

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"Три са важните стълбове на нашите искания. На първо място, не трябва да отстъпваме от кохезията – знаем, че това е основният инструмент за единството на Съюза, основният инструмент за икономическо развитие. На второ място, държим да има ясна финансова подкрепа за Черноморския регион, а не просто да бъде споменаван, защото всички знаем колко много са ангажирани държавите като България и Румъния с действията в Черно море, особено при атаките срещу търговски кораби. Това са съществени разходи за нас и те трябва да бъдат отчетени. На следващо място, това е отказът от собствени ресурси, базирани на европейската система за търговия с емисии и на акцизите от тютюн. За нас този подход е неприемлив, защото ощетява България диспропорционално. Иначе има движение и в положителна посока. Това трябва да бъде отчетено", каза премиерът.

"Едва ли днес ще постигнем разбирателство. Има доста противоречия, които трябва да изгладим, но аз разчитам на волята и отговорността на всички държави членки, защото нашето виждане е, че бюджетът трябва да бъде постигнат в рамките на тази година, за да може през 2028 г. вече да работим по тази нова финансова рамка", допълни Радев.

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Попитан дали китайските инвестиции могат да компенсират това, което бихме загубили от европейския бюджет, той заяви, че страната ни трябва да участва активно в борбата за привличане на такъв капитал. "Надявам се този въпрос да не се политизира излишно. По тази пътека минават Макрон, Санчес, Мицотакис – питайте ги тях. Защо Макрон и Санчес ходиха 4 пъти в Китай? Мерц ходи в Китай, да не говорим за Мицотакис. Китайските инвестиции в Европа са милиарди в Германия, Франция, Испания, Унгария, Гърция. Нали трябва да догонваме тези държави – това и правим, ще ги догоним и ще има китайски инвестиции в България. Китай, така или иначе, ще инвестира в заводи за електромобили. Имаме два варианта - да пропуснем да инвестират в друга европейска държава и ние да купуваме от нея, или тази инвестиция да стане в България, ние да произвеждаме тези автомобили, добавената стойност да остане у нас и ние да продаваме", заяви Радев.

На въпрос дали и колко губи България от евробюджета за 2028-2034 г., той отговори: "Все още предстоят окончателните изчисления, но мога да ви кажа, че това, което договаряме с председателя Антонио Коща, е в плюс за България, що се отнася до нашия приход в европейския бюджет. Сумата изобщо не е малка, така че много се надявам да намерим добър баланс".

Снимка: БГНЕС

Сделката за "Лукойл" и санкциите срещу Русия

Румен Радев разкритикува готвената сделка за чуждестранните активи на „Лукойл“, който, по думите му, е стратегически актив за цяла Европа, защото на континента се закриха много от рафинериите и "сега има недостиг на дизел и на авиацонно гориво".

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"Още чакам отговор ще проявят ли ЕК и Съветът активност, за да може Европа да е част от сделката за „Лукойл“, защото в момента не е. Съдбата на „Лукойл“ се решава извън ЕС. Официална информация в българското правителство какво става между OFAC (Службата за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство на САЩ - бел. ред.) и потенциалния купувач, ние все още нямаме", каза премиерът.

Припомняме, че американският милиардер Тод Боули - бивш собственик на футболния "Челси" - обяви, че е подписал сделка с руския енергиен гигант "Лукойл". Съгласно условията на сделката ще бъде формиран консорциум, който включва участие на Корпорация за международно финансиране на развитието (DFC) и на компанията Eldridge, която е на Боули. DFC е аамериканска федерална агенция, която набира частен капитал за инвестиционни и инфраструктурни проекти в развиващи се държави. Консорциумът с участието на DFC ще придобие международните енергийни активи на санкционираната руска петролна компания, предаде Reuters: Още една стъпка: Международните активи на "Лукойл" отиват в ръцете на спонсор на Тръмп.

Относно предложения от ЕК 22-ри пакет санкции срещу Русия, според който всички руски спортисти, а и туристи, ще са с ограничен достъп до ЕС, Радев коментира с критики: "Не само за спортистите – тук говорим и за туризма, свързан със спорт и култура. Мисля, че отиваме прекалено далеч да политизираме спортни и културни събития по такъв начин. Там имаме своите резерви".

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