При президентството на Владимир Путин руската икономика е толкова технологично изостанала, че вече е на равнището на Египет и Малайзия. Изводът е на Александър Сафонов от Всеруския изследователски институт по труда към Министерството на труда и Дария Некипелова от Финансовия университет към правителството на Руската федерация. Според доклада им, индустрията хронично изпитва недостиг на инвестиции и вместо машини и роботи, компаниите са принудени да наемат хора за ръчен труд.

От началото на 2000-те години броят на заетите в научните изследвания е намалял с 25%, а делът на Русия в световните изобретения е спаднал с 50%, цитира доклада The ​​Moscow Times. По-малко от 1% от БВП се изразходва за научноизследователска и развойна дейност, което е по-малко дори от данните за Египет и Малайзия.

В същото време икономиката зависи от чуждестранни технологии: над 98% от машинните инструменти, закупени от компаниите, са произведени в чужбина. Глобалната пазарна позиция на Русия също отслабва: от 2021 до 2025 г. износът на машини и оборудване е спаднал с 25% - от 40,6 млрд. долара на 29,6 млрд. долара.

Няма как да не поместим видео от посещението на Путин в Шънджън, Китай, миналата седмица, когато домакините демонстрираха пред него как хуманоиден робот сгъва дрехи в китайски университет.

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През ноември 2025 г. пък на конференция в Москва пред Путин бе представен танцуващ робот, който бе рекламиран като продукт на "Сбер", най-голямата банка в Русия. Бе обяснено, че това е "високотехнологична" руска разработка със собствени алгоритми за навигация и баланс. Ключовият въпрос при руската робототехника обаче винаги опира до компонентите, а те се внасят от чужбина, най-вече от Китай. И още нещо - в сегмента на хуманоидните роботи отдавна се демонстрират роботи, които изпълняват сложна динамика с бягане, скокове, фини манипулации с ръце и много други. Това, което се вижда на видеото по-долу, трудно може да впечатли.

Има и друго - според данните на Международната федерация по робототехника (IFR) в света се внедряват стотици хиляди нови роботи годишно в производството, като безспорно лидерът е Китай. Докато в Русия годишните внедрявания са в порядъка от няколкостотин до около хиляда бройки, което е нищожно на фона на големите икономики.

Сривът започва през третия мандат на Путин - катастрофално изоставане

Според авторите на изследването повратният момент е завръщането на Путин в Кремъл за трети мандат. Докато през 2003-2008 г. производителността на труда е нараствала с 4,8-7,5% годишно, през този мандат на Путин (2012-2018 г.) тя спада на 1,4% през 2015 г. По това време Русия вече е анексирала Крим и е попаднала под западни санкции.

"Икономиката престана да генерира ефективност, просто започна да "изяжда" човешки ресурси", пишат експертите. Инвестициите в машиностроене са се сринали рязко в периода 2005-2024 г. - от 43,9% до 14,7%.

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При липса на машини фирмите са принудени да използват ръчен труд - и това се отнася също и за военните предприятия, които изпълняват държавни поръчки. По степен на роботизация Русия изостава от средното за света ниво повече от четири пъти: през 2024 г. съотношението в Русия е било 29 промишлени робота на 10 000 работници, в сравнение със средното за света равнище от 132 робота на 10 000 работници.

Войната изяжда всичко

Няма пари за модернизация на предприятията, тъй като войната изяжда всяка трета рубла от бюджета и подкопава корпоративните печалби. През юни милиардерът Роман Троценко се оплака, че предприятията не могат да инвестират в оборудване и технологии. Собственикът на "Северстал", една от най-големите стоманодобивни и миннодобивни компании в Русия и света, Алексей Мордашов пък обяви 24% намаление на инвестиционната програма.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI