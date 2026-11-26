"Не. Определено не" - с тези думи Олга Бихар, с позивна "Вещицата", която вече има чин на майор във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), отговори на въпрос дали Великобритания обучава правилно войниците си за съвременна война. Бихар стана известна още преди 3 години, когато участваше в боевете за Бахмут и именно там започна да се издига в редиците на ВСУ – ОЩЕ: Вещицата: Фурията-кошмар за руснаците при Бахмут (ВИДЕО)

Бихар обясни какво има предвид – в условията на съвременната война вече не на първо място трябва да имаш силни войници тип "Рамбо" и много бронирана техника. Трябва да имаш войници, които мислят бързо под натиск и са обучени перфектно за работа с все по-различни технологични инструменти, като дроновете. "И ние имаме танкове, бронирана техника, много неща. И не можем да ги използваме, защото на до 15 километра от фронтовата линия е зона, в която умираш (заради дроновете). Обученията са базирани на тази класическа военна доктрина, която дроновете унищожиха. Виждат те навсякъде, виждат те и през нощта, виждат те и под храстите. Силата не е в мускулите, а в интелекта. Обученията ни бяха фокусирани върху издържливостта и силата. Сега трябва да мислим по различен начин. Преди 10 години не можехме да мислим за геймърите като за добри войници. Той е слаб, малък, добър с компютри, обаче не е добър в бягането, стрелбата и т.н. Но сега геймърите решават какво ще се случи на фронтовата линия – какво ще стане с Кримския мост. И геймърите може да са жени, може да са хора на над 50-годишна възраст. Затова трябва да махнем предразсъдъците, да променим рамката", призова Бихар:

🚨 “You’re training soldiers for the wrong war”: Ukrainian major tells NATO why old methods no longer work Olga Bigar, a Ukrainian officer with the call sign “Witch,” told British Forces News that the last 15 km before the front line is now a deadly zone because of drones. Tanks and armored vehicles that Western armies have relied on for decades often cannot even get close to enemy positions. She says the requirements for fighters have changed too. Big muscles and the ability to run with a heavy backpack no longer give an advantage. On today’s battlefield, intelligence, fast reactions, and the skill to control drones matter more. “Strength is no longer in the muscles,” Bigar said. In her view, a good operator can be a young gamer, a woman, or a 50-year-old programmer. Her main message: the war has changed faster than military textbooks. NATO needs to learn from the Ukrainian front. — NEXTA (@nexta_tv) November 25, 2026

До какво води падането на предразсъдъците, за да може да няма пречки пред иновациите във военното дело? Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изрично отказа да коментира изтеклите от Росстат данни, които сочат, че над 700 000 руски войници вече са убити в Украйна. Отделно, още около 2 пъти повече са инвалидизирани или изчезнали по време на операция. "Само руското военно министерство може да оповести официално данни за загубите в жива сила на руската армия. Предлагам да не обръщате внимание на всякакви други данни", отговори Песков - ОЩЕ: Хакери разкриха: Над 1100 непълнолетни руснаци може да са загинали на фронта в Украйна досега

Peskov urges people to ignore Russian army casualties in Ukraine. Journalists who examined leaked Rosstat data counted more than 700,000 Russian troops killed or reported missing. Around 500,000 are listed as killed, while more than 1,000 died by suicide. According to the same data, a total of 2.39 million people have taken part in the war against Ukraine. — NEXTA (@nexta_tv) November 25, 2026

Специално по въпроса с Кримския мост – зачестяват коментари и от Z-блогъри за руския провал там. Беларуската опозиционна медия NEXTA се фокусира върху един от тях, който в крайна сметка се е принудил да избяга от Крим, през жп секцията на Кримския мост и изрично пише в Телеграм, че ситуацията дори с тази секция е по-лоша от публичното говорене. А през това време алтернативата на моста – магистралата "Новорусия", която свързва Ростовска област с Украйна, е истински Път на смъртта на първо място за руската военна логистика заради дроновете и бившите геймъри, които ги управляват:

The surviving section of the Kerch Bridge is in critical condition, and life in Crimea is becoming unbearable for the occupiers. Z-war supporters are fleeing the peninsula while they still have the chance. https://t.co/5Mmx7jGCfA — NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2026

More footage of Russian logistic routes under Ukrainian fire (drone) control. The amount of footage showing destroyed Russian military vehicles and fuel trucks have increased significantly in the last couple of weeks. #Russia https://t.co/0UiuCqMFVY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 25, 2026

Пресен пример и от бойното поле – тази седмица руснаците опитаха локален пробив с бронирана машина и БТР на най-предната украинска линия, която защитава Добропиля (КАРТА). Добропиля е основната руска цел в Покровското направление, най-западната точка в първата украинска линия, която защитава агломерацията Славянск – Краматорск. Френският анализатор Клеман Молен показа как завършва този опит на фона на карти със защитните линии при Добропиля и как руснаците опитват да пробият отвсякъде, но в момента най-вече атакуват от юг:

Overall, Russian plan is to reach the defensive lines to protect the flanks and logistics routes, while assualting Dobropilla from all side. They are currently putting a high pressure on the southern direction of the city and attempt to advance in the west. https://t.co/9AEhaxFCWa — Clément Molin (@clement_molin) November 25, 2026

This compilation, part of which takes place in the Dobropillia region, shows just how much terror Ukrainian drones are sowing behind Russian lines. https://t.co/LCvoiiMTOO — Clément Molin (@clement_molin) November 25, 2026

Не е достатъчно Путин да бъде пречупен

И въпреки всичко това, руският диктатор Владимир Путин не е готов да отстъпи – той още вярва, че ще победи. На фронта успехи за него няма, но в дипломатическата и информационната война позициите му са по-силни.

Руските пропагандисти Олга Скабеева и Владимир Соловьов, които неуморно облъчват всички в Русия от телевизионния екран, нарисуваха набързо картина как украинският президент Володимир Зеленски иска да разшири войната. "Зеленски мечтае за световна война, диктаторът не може да бъде спрян", изтърси Скабеева заради ударените с дронове руски кораби в Балтийско море и в Бенгази, Либия. Всеки от тези кораби е използван за превозване на оръжия – и всеки ден руското военно министерство се хвали как е уцелило пореден кораб в Черно море, уж защото кара военен товар за Украйна. Украйна управлява Европа, не обратното, настоя Соловьов:

“Europe doesn't control Ukraine — Ukraine controls Europe. The dictator is unstoppable.” Russian propagandists marvelled at how skillfully the Ukrainians torched a warship in Libya. https://t.co/Z6EOS2ZhEN — NEXTA (@nexta_tv) November 25, 2026

Докато такива като Скабеева и Соловьов се грижат Украйна и Зеленски да бъдат представяни в най-черна светлина и да се забравя, че руската армия нахлу по заповед на Путин на суверенна украинска територия, призната в договори от Руската федерация, официални руски лица като руския външен министър Сергей Лавров се грижат да изкарват Европа виновна, че още няма мир и да я държат колкото може по-далеч от по-тясно сътрудничество със САЩ. Лавров разказа, че Русия помолила от Европа да изясни позицията си за Украйна преди да има официални преговори, обаче европейски представители (Лавров не казва кои) отвърнали, че няма какво да я излагат, а трябва да има преговори за мир (и там да се представят позиции, да се търсят допирни точки). "С такива маниери и намерения, те ще седнат на масата за преговори и веднага ще си качат краката отгоре", каза Лавров, описвайки всъщност какво прави Русия постоянно:

Russia's Foreign Minister Lavrov: We asked representatives of European countries to come to us or explain their position in some other way. They say: "No, we do not want to explain anything to you. We want to sit down at the negotiating table immediately." But with such manners and such intentions, they will sit down at the negotiating table and immediately put their feet on it. We do not need that. — Clash Report (@clashreport) November 25, 2026

Своеобразен отговор на Лавров даде полският му колега Радослав Сикорски. Той се фокусира върху искането на Путин да има нова структура за сигурност в Европа т.е. НАТО да се дръпне до границите си от 1997 година, изоставяйки цяла Източна Европа, включително България. "Русия предлага нова международна архитектура за сигурност, а имаме настояща – ОССЕ, и Русия е част от нея. ОССЕ има 10 принципа и Русия ги нарушава всичките. А после казва: "Вярвайте ни, само да постигнем съгласие за нови принципи и ще ги спазваме всичките". После ракетите летят и руснаците казват, че не са техни", картинно каза Сикорски:

Polish Foreign Minister Sikorski: Russia is proposing some new security architecture on the international stage. Of course, we already have the old one, of which Russia is a member — the OSCE. There are ten principles of the OSCE. Russia violates all of them. Then, in effect, it says: "Trust us. Once we agree on new rules, we will abide by them." Then missiles fly in, and they say: "Those are not our missiles." — Clash Report (@clashreport) November 25, 2026

Германия: Най-важното поле в хибридната война

Путинова Русия, обаче, безспорно прокарва все по-силно влиянието си в Германия, през "Алтернатива за Германия" (АзГ). Вчера, 26 ноември, в Бундестага се стигна до престрелки по линията за Украйна между управляващите и АзГ. Германският канцлер Фридрих Мерц пак повтори, че верният път да има устойчив мир минава през Коалицията на желаещите, а европейците в нея са обединени така, както дори американците били изненадани да видят. Основният принцип за мир на коалицията е да има мироопазващи сили в Украйна, след като бъде подписан мирен договор, с уточнения по всички спорни въпроси, начело с окупираните от руснаците украински територии. Мерц подчерта, че не става въпрос само за Украйна, а за защита на ценностите, които изповядват Германия и Европа: "Като подкрепяме Украйна, помагаме и пазим и себе си". Изрично той се обърна към крайнодесните т.е. АзГ и крайнолевите, като наблегна на следното: Явно не можем достатъчно ясно да ви го кажем – Русия ескалира в Балтийския регион. Русия ескалира в Полша. Русия ескалира в Черно море. Русия ескалира в Космоса и Русия ескалира мащабно и в Германия, като приема за цена на тази си политика и загубата на човешки животи. Затова на Русия трябва да ѝ бъдат поставени юзди:

German Chancellor Friedrich Merz on Ukraine and the Coalition of the Willing: We reaffirmed our determination last Thursday here in Berlin in the so-called Coalition of the Willing, also with the involvement of the Americans, who, in my impression, were clearly surprised at how united and unified the Europeans are on this issue. It is precisely this determination that now allows cautious optimism toward peace, a real peace. With our support for Ukraine, we also support and protect ourselves. — Clash Report (@clashreport) November 25, 2026

German Chancellor Friedrich Merz on Russia: It cannot be said often enough to the far right and the far left: Russia knows exactly what it wants, and Russia wants more than Ukraine. Whoever doesn't understand that doesn't understand this world, or is pursuing completely different goals. Russia is escalating in the Baltic region. Russia is escalating in Poland. Russia is escalating in the Black Sea. Russia is escalating in space, and Russia is escalating massively here in our country too, even accepting the loss of human lives. That is why we as Europeans will show Russia its limits, in both senses of the word. — Clash Report (@clashreport) November 25, 2026

Отговорът на тези силни послания – съпредседателят на АзГ Тино Хрупала напомни скорошна анкета на агенция Forsa за фондация Körber, според която всеки втори германец не иска Германия повече да дава пари и оръжия на Украйна, макар 82% от германците да считат Русия за основна военна заплаха. В Източна Германия войната за умовете на хората е съкрушително загубено от Мерц – там 75% от участвалите в анкетата искат край на германската помощ за Украйна. А Хрупала със самочувствие каза, че настроенията са такива в цяла Германия– ОЩЕ: Проучване: Мнението на германците за военната помощ за Украйна

AfD co-leader Tino Chrupalla: Incidentally, according to a recent survey, a majority of Germans are no longer willing to tolerate your war aid to Ukraine. And this survey does not just refer to eastern Germany, but to Germany as a whole. https://t.co/uBezlpnJcO — Clash Report (@clashreport) November 25, 2026

"Запомнете едно нещо – мир в Европа е възможен само с Русия и САЩ, не без тях", настоя и лидерът на АзГ Алис Вайдел. Тези дрязги, не само в Германия, отлично служат на администрацията на Доналд Тръмп – зетят му Джаред Къшнър се оплака, че в Европа няма един, който да командва, няма единен глас, има много политически лидери с различни интереси и позиции. Това и за Русия не било добре, трябва да има единен канал за комуникация с Европа и с НАТО. Липсата на единство обаче е следствие от много и много години, в които Владимир Путин успешно прокара влиянието си през политически сили като АзГ, които набраха сила и сега са такъв фактор на влияние за управлението на страните си, че не може да има единство пред заплахата руският диктатор да влияе решаващо накъде върви Европа:

German AfD Leader Alice Weidel: Remember one thing, once and for all: peace in Europe is only possible with Russia and the U.S., not without them. https://t.co/dhqSzP5BPC — Clash Report (@clashreport) November 25, 2026

Jared Kushner on Ukraine War: One of the challenges we've had is how do you organize and communicate with Europe? There's no one who's really in charge. https://t.co/WzymnDsSBr — Clash Report (@clashreport) November 25, 2026

И още – колко точно помага Тръмп за справедлив мир, а не за мир както му се иска на Путин, с пълна капитулация на Украйна и Европа, която да му изпълнява прищевките? Дори Къшнър в прав текст призна, че Путин иска мир, обаче мир по неговите условия. А те са отдавна ясни, спомен за тях в препратката в края на абзаца. Къшнър обясни и очевидното – сега въпросът е има ли начин да се съчетае исканото от Путин с позициите на Зеленски и на Европа. "Териториалният въпрос към момента е в задънена улица", призна зетят на Тръмп – ОЩЕ: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин

Q: Is Putin really interested in ending this war? Does he really want peace? Jared Kushner: Yes, I do think that what he's saying is peace, but I think it's always peace on what terms. https://t.co/9Ughz2dg9c — Clash Report (@clashreport) November 25, 2026

А САЩ какво подкрепят и кого? Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пак се поклони до земята на Тръмп, след като той нарече Путин свой приятел. Рюте нахвали Тръмп, че от първия ден на втория си мандат тества Путин – колко е сериозен, прилага максимален натиск върху Русия (?!?!?! - един от многото примери какви откровени глупости ръси Рюте е как САЩ продължават да не доставят платени вече ракети-прехващачи за ПВО системи Patriot за Украйна – ОЩЕ: САЩ бавят десетки ракети Patriot за Украйна, платени от Европа - руските балистични оръжия остават без "противоотрова"). Но поне Джаред Къшнър обеща, че САЩ няма да вземат решение за нищо без съгласието на Украйна и на Европа. "Действаме по начин, различен от наратива и искаме да предадем послание, че говорим с всеки индивидуално", добави той – ОЩЕ: Къшнър: Досега Путин прояви сдържаност като се съгласи да не използва ядрени оръжия (ВИДЕО)

Journalist: Trump says, “Putin is my friend.” What is your message to him? NATO Secretary General Mark Rutte: I can be absolutely frank about this: what this president has been doing is testing Putin from day one by putting maximum pressure on Russia. https://t.co/zPiro5RoLG — NEXTA (@nexta_tv) November 25, 2026

Jared Kushner on Ukraine War: We are not going to decide anything without agreement with Europe and without agreement of Ukraine. https://t.co/aX6icTu9h3 — Clash Report (@clashreport) November 25, 2026

По въпроса с преговорите, ръководителят на президентската администрация в Украйна генерал Кирило Буданов изрази надежда, че скоро може да има нова голяма размяна на военнопленници и то всъщност не само войници, а и цивилни, защото Украйна работи да спаси цивилни от окупираните части на Херсонска и Запорожка област. Говорим с всички, увери Буданов, казвайки, че от руска страна "всички стрелят":

Presidential Office Head Kyrylo Budanov said he spoke to the Russian side today about a major POW exchange. He expects it to take place in stages, with several hundred prisoners at a time. Ukraine is also working to bring civilians home from occupied parts of Kherson and Zaporizhzhia. Budanov said he is personally involved in that effort and believes more civilians and POWs could return before the end of the year. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 25, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб, на 25 ноември е имало 167 бойни сблъсъка спрямо 203 на 24 ноември. Според последната налична информация руснаците са хвърлили 228 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е със 17 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 1876 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 350 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 6016 FPV дрона, което е с около 3140 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Както можете да се досетите и от началото на материала, в Покровското направление е най-горещо – 21 регистрирани от украинския генщаб руски пехотни атаки там през последните 24 часа. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка е имало само 7 руски пехотни атаки, а 8 са били западно от Гуляйполе, с поглед към Орехов. В Лиманското направление са станали 11 руски пехотни атаки. Популярният Z-канал "Рибар" отчита тежки боеве в Купянското направление, но казва, че промяна в ситуацията няма, докато украинският генщаб за пореден ден не отчита нито една руска пехотна атака там. А ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, продължава да посочва къде на фронта руснаците лъжат, че напредват, като публикуват за "доказателство" манипулирани видеа – на първо място в Южнослобожанското направление, където стана ясно, че ВСУ ги удариха с операция „Мечи капан“. И още – в Купянск-Узловой, 7 километра югоизточно от Купянск.

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