Столичната „Топлофикация“ се намира в тежка криза - на терен, в балансите си и в отношенията с държавните енергийни дружества. Жители на квартали като „Младост“, „Дружба“ и „Студентски град“ продължават да се сблъскват с аварии и са без парно и топла вода още в началото на отоплителния сезон, а Столичната община търси спешни решения. На този фон напрежението около финансите на „Топлофикация София“ ескалира рязко.

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„Булгаргаз“ отправи ултиматум до 31 декември 2026 г. общинското дружество да подпише споразумение за признаване на близо 302 млн. евро неплатени фактури от 2024 г., преди да изтече погасителната им давност през 2027 г., и предупреди, че в противен случай ще заведе съдебни искове, които само по линия на държавните такси и разноски ще струват на столичното дружество над 12 млн. евро. Така задълженията само към газовия доставчик достигат 971 млн. евро, а общият дълг на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг надхвърля 1,3 млрд. евро. ОЩЕ: Заради 302 млн. евро: "Булгаргаз" заплаши "Топлофикация-София" със съд

Кога ще избухне тази финансова „бомба със закъснител“, застрашена ли е София да остане изцяло на студено и защо държавата не бива да спасява общинското дружество? Тези и още въпроси задаваме на главния икономист в Института за енергиен мениджмънт Калоян Стайков.

„Няма никаква гаранция, че догодина положението с авариите в столицата няма да се влоши, особено ако се проследи развитието от предходните години“, каза за Actualno.com икономистът. Според Стайков не съществува едно-единствено решение, което да доведе до качествена промяна – например простата смяна на надзорния и управителния съвет. Нужен е цял пакет от мерки, който изисква политическа воля, финансови инструменти и достатъчно време.

Икономистът не очаква целият град да остане без парно и топла вода, но подчертава, че обхватът на авариите се увеличава през годините въпреки постоянните ремонти и без комплексни действия ситуацията ще продължи да се влошава.

По повод предупрежденията, че дружеството с дълг от над 1,3 млрд. евро е "бомба със закъснител", Стайков е категоричен, че никой не може да посочи точния момент на "взрива", но сметката винаги се плаща от потребителите – тоест от живущите в София. Той определя като едно от най-лошите предложения чуващите се през последните месеци призиви за национализация на "Топлофикация София". По думите му подобен ход би върнал страната в ситуация, в която пенсионери в Монтана или Силистра частично ще плащат сметката за парното на столичани.

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„Отговорността за настоящото състояние и за справянето с кризата принадлежи изцяло на собственика – Столичната община, тъй като всяка държавна намеса би означавала с данъците на хора от цялата страна да се облагодетелстват жителите на столицата“, каза Стайков.

Големият проблем около съдбата на предприятието – дали то върви към фалит, оздравителен план, публично-частно партньорство или приватизация, се корени в страха на политиците. „От години е ясно, че са необходими оздравителни мерки, но нито едно държавно или общинско управление не предприема реални стъпки в тази посока, защото се опасява, че ще загуби избиратели“, заяви той. И именно това е причината София да тъпче на едно място, докато повечето европейски столици отдавна са решили този проблем.

Според Стайков без политическа воля говоренето за краткосрочно и средносрочно оздравяване се превръща в чисто академично занимание, по-полезно като дипломна работа за студенти, отколкото като реален план за действие.

Финансовата картина на дружеството е още по-тревожна отвъд натрупаните стари задължения. „Дори и да махнем финансовите разходи на дружеството и задълженията му, приходите му все още са по-ниски от разходите. С други думи, проблемът не са натрупаните задължения, а че то дори не може да работи без да трупа нови такива. За увеличение на приходите са необходими много по-високи цени, което ще увеличи отлива на клиенти и в крайна сметка ще намали приходите на дружеството, така че това не е вариант. Дори и в момента цените на топлинната услуга не са конкурентни на регулираните цени на електрическата енергия за домакинства, която пък е изкуствено ниска. Има възможност за намаляване на разходите, но това е свързано с по-добро управление и десетки мерки, за които както знаем няма политическа воля“, обясни експертът.

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Така общинското дружество попада в омагьосан кръг по отношение на необходимите инвестиции. Ако модернизацията на мрежата се финансира през цената на топлоенергията, клиентите ще преминат на отопление на ток. Ако пък инвестиции липсват, качеството на услугата ще продължи да пада и абонатите отново ще се откажат.

Единственият изход, според Стайков, съчетан с по-добро управление и свиване на разходите, е осигуряването на целево грантово финансиране за поддръжка и изграждане на нова инфраструктура. "Тук обаче възниква и моралният въпрос защо подобна безвъзмездна помощ да се насочва именно към София, а не към други градове – тоест защо да се помага на лошите примери, докато добрите примери в топлофикационния сектор се справят сами. Ако държавата спаси топлофикацията, това означава че с данъци на хора от цялата страна се облагодетелстват столичани", заяви експертът.