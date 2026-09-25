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Изборите минаха: Идват по-скъпи комунални услуги в Русия и по-скъпи ипотеки за някои

25 септември 2026, 7:27 часа 678 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Изборите минаха: Идват по-скъпи комунални услуги в Русия и по-скъпи ипотеки за някои

Средната обща сметка за комунални услуги за руснаците ще се увеличи с 11% считано от 1 юли 2027 година. Това гласи нова прогноза на руското министерство на икономическото развитие. През пролетта министерството очакваше увеличение от 8,7%. През 2028 г. и 2029 г. индексацията ще бъде съответно 8,6% и 7,6%, гласи прогнозата.

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От 1 октомври средните сметки за комунални услуги в цялата страна ще се увеличат с 9,9%, както беше прогнозирано по-рано от руския държавен орган - пълната прогноза сега ТУК!

В същото време условията на програмата "Семейна ипотека" ще се променят считано от 1 октомври, казва руското министерство на финансите. В момента лихвеният процент за всички участници в програмата е 6%, но съгласно ревизираната програма той ще зависи от броя на децата и региона. За семейства с едно дете лихвеният процент ще бъде 10%, за семейства с две деца - 8%, за семейства с три деца - 6%, за семейства с четири деца - 4%, а за семейства с пет или повече деца - 2%. В Москва, Санкт Петербург и Московска и Ленинградска области лихвените проценти ще бъдат с 2 процентни пункта по-високи, варирайки от 4% до 12%.

За многодетни семейства лимитът на заема в другите региони ще се увеличи от 6 милиона на 10 милиона рубли, а в четирите столични региона - от 12 милиона на 18 милиона. Държавната субсидия за преференциалния лихвен процент ще бъде ограничена до 15 години. За заеми за строителство на частен дом и закупуване на земя за него лихвеният процент ще остане 6%.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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