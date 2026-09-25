Foreign Affairs: Как Путин ще ескалира следизборно

Руският диктатор Владимир Путин използва резултатите от парламентарните избори, за да укрепи легитимността си в страната и да оправдае по-нататъшна ескалация на войната срещу Украйна, пише колумнистът на геополитическото списание Foreign Affairs Андрей Колесников. 61-годишният журналист и експерт по руската политика дълги години беше старши сътрудник във Фонда за международен мир "Карнеги". Авторът отбелязва, че убедителната победа на партия „Единна Русия“ е била очаквана и предопределена от редица административни механизми.

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Сред тях той посочва принудителното гласуване на служители в организации и предприятия, финансирани от бюджета, стандартизираното гласуване в армията и силите за сигурност, разширяването на електронния вот, чиято честност е силно поставена под въпрос, както и изключването от изборите на „Яблоко“ - единствената законно действаща антивоенна партия.

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Победата на "Единна Русия": нова легитимност за "спецоперацията"

Според Колесников Кремъл би могъл да използва получените резултати - т.е. убедителната победа на формацията на Путин - като доказателство за предполагаемата широка подкрепа за политиката на диктатора.

За Путин този подновен мандат осигурява нова легитимност за неговата „специална военна операция“ в Украйна, като демонстрира вътрешно това, което Кремъл се опитва да покаже навън: Русия е в позиция на сила и е готова да преследва военните си цели още по-недвусмислено, смята анализаторът.

Самият Владимир Путин също го призна - по-рано той благодари на руснаците за активното им гласуване за „Единна Русия“ и заяви, че това било доказателство за подкрепата към неговите планове за завоевания. Диктаторът обеща да се бори до пълна победа.

Снимка: Kremlin.ru

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След изборите Кремъл би могъл да ескалира както външните, така и вътрешните напрежения, смята Колесников. Путин вече отхвърли нова дипломатическа инициатива на САЩ и увеличи темпото и интензивността на атаките си срещу Украйна. Ескалацията се превърна в основното му средство за запазване на властта, смята наблюдателят.

Вътрешната и външната ескалация са пряко свързани

Андрей Колесников посочва засиления натиск в самата Русия като отделен аспект на тази политика. Кремъл продължава да преследва противниците на войната, разширява законодателните ограничения спрямо „чуждестранните агенти“ и увеличава данъчната тежест върху икономиката. Същевременно правителството поддържа постоянна обществена мобилизация около войната, като използва не само политическа пропаганда, но и религиозни и исторически символи.

Авторът счита, че вътрешната и външната ескалация са пряко свързани - засилващият се натиск в страната позволява на Кремъл да продължава агресивните си действия в чужбина. Икономическите и социалните последствия от войната обаче стават все по-осезаеми, а ефективността на тази стратегия постепенно намалява.

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Най-голямата криза на режима на Путин е криза на бъдещето. Той не знае накъде да върви и защо. И затова продължава войната като средство за оцеляване, пише авторът за Foreign Affairs.

Според наблюдателя Кремъл вероятно ще се опита да спечели време в близко бъдеще - прогнозата му е, че Русия ще използва зимата като инструмент за натиск върху Украйна.

Перспективите за прекратяване на войната пък остават неясни въпреки опитите на администрацията на американския президент Доналд Тръмп да поднови дипломатическите усилия.

Междувременно украинският военен експерт Михайло Самус - директор на Нова мрежа за геополитически изследвания - предупреди пред Radio NV, че предстоящата зима ще бъде много тежка за украинския тил заради масивните удари с дронове от страна на Русия. За руснаците на фронта обаче зимата също ще бъде изключително трудна, смята той. Също така призна, че не са били подготвени системите за противовъздушна отбрана и не са били разработени контрамерки, което е трябвало да започне още през пролетта.

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