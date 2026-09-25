Проверяват прокуратурата за изтекли лични данни и изявите на Росен Йорданов по случая "Петрохан"

Проверка дали прокуратурата е нарушила регламентите за защита на личните данни с организираната от нея пресконференция по случая "Петрохан" миналия понеделник ще прави Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС). Главно действащо лице по време на брифинга беше психолога Росен Йорданов. На пресконференцията бяха разкрити лични данни, а по-късно експертизата изтече в определени медии. ИВСС следи как прокуратурата опазва личните данни.

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От в. "Сега" изпратиха въпроси, а от отговорите се разбира, че е образувана преписка за проверка на прокуратурата по сигнал, постъпил в инспектората ден след брифинга. "Към този момент се извършва предварително проучване за установяване на фактите по случая, което не е приключило", обясняват от инспектората. Но допълват, че от репортажите, както и от записа на събитието, е известно, че процесът по разгласяването на лични данни от досъдебното производство преди и по време на брифинга не включва само актове и действия на представители на прокуратурата, но и на участвалите в брифинга представители на МВР, вещи лица, медиите и близки на жертвите. Тепърва ще се преценяват ролите и отговорностите на всички участници, пише в отговорите на ИВСС. И се допълва, че по закон той е компетентен да провери само прокуратурата, но не и действията на представителите на МВР, на вещите лица, на медиите, на близките или на техните адвокати, участвали в брифинга.

"В правомощията на прокуратурата като администратор на личните данни, обработвани за целите на досъдебното производство по случая "Петрохан", е извършването на преценка както за необходимост и пропорционалност от разкриването на лични данни (включително на починали лица), така и за намирането на баланса с друг правно-защитен интерес", казва ИВСС. Затова и сега проучва дали наблюдаващият прокурор е позволил изнасянето на данните на 14 септември.

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В отговора от ИВСС се казва още, че изясняването на казуса изисква комплексно проучване и анализ на следното: актуалния статус на физическите лица, чиито лични данни са били оповестени – живи (пълнолетни лица или деца) или починали; естеството на личните данни; езточниците, от които е получена информацията, съдържаща лични данни на лицата (съответните експертизи); участниците в процеса по разпространение на личните данни; целите на обработването на личните данни.

Докато ИВСС проверява само прокуратурата, всички останали попадат в полето на Комисията за защита на личните данни. След повече от седмица мълчание, сега от съобщение, качено на сайта ѝ, виждаме, че тя работи по сигнал по повод на публичното оповестяване на комплексна съдебно-психологична, съдебно-психиатрична, съдебно-сексологична и съдебно-теологична посмъртна експертиза по случая "Петрохан".

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"КЗЛД ще приключи производството, без да се налага конституирането като страна на засегнатото дете - субект на лични данни и да го поставя допълнително във фокуса на обществения интерес", пише в съобщението. В него се уточнява също, че "произнасяне по аспекти и елементи от защита на личния живот, цялостната неприкосновеност, накърнена репутация и др., които не са относими към обработването на лични данни, са отвъд пределите на посочените материални актове и са изцяло в правомощията за произнасяне на съда, при инициирани от засегнатите лица производства, включително с цел търсене на обезщетение".

Комисията припомня, че когато обработват лични данни и медиите са длъжни да следват принципи, сред които са добросъвестността, необходимостта, пропорционалността и свеждането на данните до минимум. И освен това санкциите, които може да бъдат наложени, се отнасят и за "администратори, които действат в качеството на журналисти".