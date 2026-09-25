Финландският президент призова Мъск да разшири обхвата на "Старлинк" за нуждите на Киев

Президентът на Финландия Александер Стуб е помолил собственика на космическата компания SpaceX, американският мултимилиардер Илон Мъск, да разшири обхвата на сателитната интернет услуга "Старлинк" за Украйна, за да може Киев да нанесе удари по руските пускови установки за балистични ракети. С наближаването на зимата Украйна изпитва остър недостиг на средства за противовъздушна отбрана, с които да отблъсне руските балистични ракети, а представителите на Киев считат, че активирането на достъпа до "Старлинк" над руска територия би им помогнало да атакуват руските пускови установки, от които се изстрелват ракетите.

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"Призовавам Илон Мъск да даде на украинците възможност да използват "Старлинк" в райони, където има пускови установки за балистични ракети - било то на окупираната територия на Украйна, или в Русия - за стратегически цели, защото това би спасило човешки животи", заяви Стуб.

Финландският президент, ревностен съюзник на Украйна, който поддържа добри отношения и с американския президент Доналд Тръмп, направи това изявление в интервю за Reuters в Ню Йорк, където световните лидери се събраха за 81-та сесия на Общото събрание на ООН.

С оглед на предстоящата зима Стъб заяви, че Украйна се нуждае от три неща. "Първото е противовъздушната отбрана, като дори "Старлинк" до известна степен би бил добро средство за противовъздушна отбрана там. Второто са енергийните съоръжения за зимата. Третото са парите. Ето върху тези неща работим. Работим по изготвянето на зимен пакет, защото не виждам войната да приключи, знаете, преди зимата", заяви президентът на Финландия.

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Стуб подчерта, че е добре, че водени от САЩ мирните преговори между Русия и Украйна са били възобновени през август с посещенията на американските пратеници както в Москва, така и в Киев.

"Все още смятам, че най-лесното решение би било да се обяви безусловно примирие, т.е. да се сложи край на убийствата, както президентът (Доналд) Тръмп повтори в речта си пред Общото събрание на ООН", каза той.

Такава стъпка, продължи той, би била последвана от преговори по въпросите на сигурността, територията, възстановяването и компенсациите, както и по други теми.

Войната би могла да бъде замразена по линията на контакт с 30-километрови буферни зони на изток и на запад, подчерта Стуб, като добави, че следващият най-добър вариант е идеята за частично примирие по отношение на цели, свързани с енергетиката и зърнените култури.