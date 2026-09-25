Войната в Украйна:

25 септември: Добрич празнува. Александър Стамболийски и Райко Даскалов са освободени от затвора

25 септември 2026, 7:45 часа 587 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com / Йорданка Калчева
25 септември: Добрич празнува. Александър Стамболийски и Райко Даскалов са освободени от затвора

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

25 септември 1940 година: Българската армия влиза в Добрич

На този ден през 1940 г. българската армия влиза в Добрич. От 1990 година на тази дата се чества Денят на град Добрич. Тогава за пръв път официално е отбелязана 50-годишнината от присъединяването на Южна Добруджа към България и с издаден президентски указ е възстановено старото име на града - Добрич, който преди това се е наричал Толбухин.

По време на Втората световна война с подкрепата на Германия и Русия се стига до подписването на Крайовската спогодба. Спогодбата между Румъния и България е подписана на 7 септември 1940 г. С нея Южна Добруджа се връща в пределите на България, след което започва размяна на население между двете държави.

След Първата световна война тази спогодба е най-големият успех за българската дипломация. С нейното подписване страната ни си възвръща територии, населени с българско население.

Прочетете също: 1 септември: България обявява война на Румъния

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

25 септември 1918 година: Александър Стамболийски и Райко Даскалов са освободени от затвора

На този ден през 1918 година в София се провежда спешно събрание на правителството - причината за свикването му е избухналото ден по-рано Войнишко въстание. Въпреки съпротивата от страна на царя и генералите, правителството решава да направи крачка към примирие със съглашенските държави. За целта е назначена специална делегация. Начело на нея застават Андрей Ляпчев и ген. Иван Луков. Отговорът от страна на царя не закъснява - той заплашва със сваляне на кабинета като едновременно с това планира отбранителна линия по Стара планина.

По време на събранието от 25 септември е взето решение земеделските лидери Александър Стамболийски и Райко Даскалов да бъдат освободени от затвора. Плановете на правителството са да ги изпрати заедно с група народни представители при бунтовниците, за да ги убедят да се върнат на фронта.

Делегацията с двамата земеделски лидери заминава за Кюстендил. Но Райко Даскалов решава да се отдели от нея и се насочва към Радомир. Веднага след пристигането си там той се присъединява към въстаниците. Александър Стамболийски също променя позицията си и се присъединява към бунтовниците от Войнишкото въстание.

25 септември 1869 година: Създадено е Българското книжовно дружество

На този ден през 1869 година в Браила (Румъния) е създадено Българското книжовно дружество. По-късно то е трансформирано в познатата ни днес Българска академия на науките (БАН). За учредяването на Българското книжовно дружество е свикано специално представително събрание.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Добрич Александър Стамболийски На този ден Райко Даскалов
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес