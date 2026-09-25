25 септември: Добрич празнува. Александър Стамболийски и Райко Даскалов са освободени от затвора

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

25 септември 1940 година: Българската армия влиза в Добрич

На този ден през 1940 г. българската армия влиза в Добрич. От 1990 година на тази дата се чества Денят на град Добрич. Тогава за пръв път официално е отбелязана 50-годишнината от присъединяването на Южна Добруджа към България и с издаден президентски указ е възстановено старото име на града - Добрич, който преди това се е наричал Толбухин.

По време на Втората световна война с подкрепата на Германия и Русия се стига до подписването на Крайовската спогодба. Спогодбата между Румъния и България е подписана на 7 септември 1940 г. С нея Южна Добруджа се връща в пределите на България, след което започва размяна на население между двете държави.

След Първата световна война тази спогодба е най-големият успех за българската дипломация. С нейното подписване страната ни си възвръща територии, населени с българско население.

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25 септември 1918 година: Александър Стамболийски и Райко Даскалов са освободени от затвора

На този ден през 1918 година в София се провежда спешно събрание на правителството - причината за свикването му е избухналото ден по-рано Войнишко въстание. Въпреки съпротивата от страна на царя и генералите, правителството решава да направи крачка към примирие със съглашенските държави. За целта е назначена специална делегация. Начело на нея застават Андрей Ляпчев и ген. Иван Луков. Отговорът от страна на царя не закъснява - той заплашва със сваляне на кабинета като едновременно с това планира отбранителна линия по Стара планина.

По време на събранието от 25 септември е взето решение земеделските лидери Александър Стамболийски и Райко Даскалов да бъдат освободени от затвора. Плановете на правителството са да ги изпрати заедно с група народни представители при бунтовниците, за да ги убедят да се върнат на фронта.

Делегацията с двамата земеделски лидери заминава за Кюстендил. Но Райко Даскалов решава да се отдели от нея и се насочва към Радомир. Веднага след пристигането си там той се присъединява към въстаниците. Александър Стамболийски също променя позицията си и се присъединява към бунтовниците от Войнишкото въстание.

25 септември 1869 година: Създадено е Българското книжовно дружество

На този ден през 1869 година в Браила (Румъния) е създадено Българското книжовно дружество. По-късно то е трансформирано в познатата ни днес Българска академия на науките (БАН). За учредяването на Българското книжовно дружество е свикано специално представително събрание.