"Шарения": Климатологът Симеон Матев с пъстра прогноза през следващата седмица

Имаше мъгли и снегът се виждаше трудно. Сняг има над 2500 метра. Първите стъпки към бялата зима са трудни. Този септември се доближава до годините назад като температури. Днес е очакват валежи. Повече ще е над западната половина, но валежите ще са незначителни по количество. През следващата седмица към нас идва по-хладен въздух. Тази прогноза за времето направи климатологът Симеон Матев в ефира на bTV.

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„Шарения“, така Матев определи времето през следващите дни и особено вторник, сряда и четвъртък (29, 30 септември и 1 октомври). Той не очаква валежите да предизвикат някакви проблеми, само да зарадват земеделските стопани.

Времето днес

Над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, в западната част на Дунавската равнина – от северозапад.

Минималните температури в повечето места ще бъдат между 6 и 14 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, в София – около 7 градуса. Максималните ще са от 15 - 16 градуса в северозападните райони до 24 - 25 градуса в Югоизточна България, в София – около 18 градуса.

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В събота ще е предимно облачно и на много места в Източна и Южна България ще има валежи от дъжд, в планините над 2200 метра – от сняг. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, максималните – между 16 и 21 градуса.

В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна облачност ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали слабо. Ще продължи да духа слаб до умерен североизточен вятър. Съществена промяна на температурите не се очаква.

В понеделник и вторник ще продължи да духа умерен, в източните райони – временно силен североизточен вятър, а на места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните – между 17 и 22 градуса.