Украйна не си поплюва: Горят рафинерия на "Лукойл", военен завод и завод, важен за производство на дронове (ВИДЕО)

Серия от мощни украински атаки с дронове засипа Русия тази нощ. Вече излизат данни какви са били целите и какво съответно се е случило, но със сигурност в течение на деня, а вероятно и по-дълго, ще се появяват нови и нови подрбности.

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Какво е известно дотук – със сигурност е имало успешна атака срещу рафинерията ПНОС в Перм. Рафинерията е собственост на "Лукойл" - тя преработва малко над 13 млн. тона суров петрол годишно и освен това е най-ефективното предприятие в Русия, защото успява да преработи до 98% от суровината, която постъпва за преработка. ПНОС произвежда над 60 вида петролни продукти – различни класове бензин, дизел, керосин и т.н.

Признание, че има въздушна атака, има от губернатора на Пермска област Дмитрий Махонин. В официалния си канал в Телеграм Махонин казва, че е атакуван промишлен обект – не уточнява кой, но предвид видеата и факта, че вече има и геолокализация, е пределно ясно, че става въпрос за Пермската рафинерия и че изглежда е уцелена поне една от преработвателните ѝ инсталации:

Освен това, има данни за въздушна атака и срещу рафинерията в Новошахтинск, Ростовска област. Засега губернаторът на областта Юрий Слюсар още не е коментирал какво се случва:

Удари по важни руски заводи

Отделно, атака и то явно успешна е имало в Уляновск – цел там е бил заводът "Искра". Признание с половин уста за удара направи губернаторът на Уляновска област Алексей Руских, в официалния си канал в Телеграм: "Регистрирани са щети по промишлена и гражданска инфраструктура. Службите за спешна помощ работят на място, за да отстранят последствията. Има ранени и те получават необходимата медицинска помощ. Създаден е център за спешно реагиране". "Искра" е руско стратегическо предприятие от военно-промишления комплекс, специализирано в разработката и производството на полупроводникови прибори, интегрални електронни схеми, радиокомуникационни устройства и диоди. Но освен щети в завода, има щети и по гражданска инфраструктура – минимум един жилищен блок:

Въздушни атаки са регистрирани още в Сочи и Воронеж. Серия от съобщения за случващото се има в официалния канал в Телеграм на губернатора на Воронеж Александър Гусев. Засега той посочва, че се уточнява какви са щетите в самия Воронеж. Но украинският мониторингов канал Exilenova+ твърди (СНИМКА), че е ударено предприятието "Воронежсинтезкаучук" - то е собственост на руския холдинг СИБУР и е специализирано в производството на полимери, а те се използват за производство на дронове. Властите в Сочи още не са коментирали случващото се, но и там се вижда голям взрив и пожар на още едно място:

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В окупираната от руската армия част на Украйна също е имало успешен въздушен удар – уцелен е търговският център за строителни материали "Стройцентър", има геолокализация от руския информационен опозиционен телеграм канал ASTRA. Украинската версия е, че това е логистичен център на руската армия: