Ден на траур в Казахстан след трагедията в Каспийско море с 12 загинали военни

По време на учебно-бойната мисия, поради рязкото влошаване на метеорологичните условия и засилването на вятъра, 17 души са били отнесени в Каспийско море. 12 от тях са загинали, а трима са спасени. Издирването на останалите двама военнослужещи продължава. Това съобщиха от администрацията на Мангистауска област в Казахстан.

Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев обяви 25 септември за ден на национален траур.

По случая е образувано наказателно дело за небрежност, довела до тежки последици, и за нарушаване на правилата за корабоплаване.

За изясняване на обстоятелствата е създадена междуведомствена следствено-оперативна група. Заместник-премиерът е възложил да бъдат установени всички причини за инцидента и да бъдат предприети мерки в рамките на разследването.