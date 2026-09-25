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Ден на траур в Казахстан след трагедията в Каспийско море с 12 загинали военни

25 септември 2026, 7:14 часа 780 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Ден на траур в Казахстан след трагедията в Каспийско море с 12 загинали военни

По време на учебно-бойната мисия, поради рязкото влошаване на метеорологичните условия и засилването на вятъра, 17 души са били отнесени в Каспийско море. 12 от тях са загинали, а трима са спасени. Издирването на останалите двама военнослужещи продължава. Това съобщиха от администрацията на Мангистауска област в Казахстан.

Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев обяви 25 септември за ден на национален траур.

По случая е образувано наказателно дело за небрежност, довела до тежки последици, и за нарушаване на правилата за корабоплаване.

За изясняване на обстоятелствата е създадена междуведомствена следствено-оперативна група. Заместник-премиерът е възложил да бъдат установени всички причини за инцидента и да бъдат предприети мерки в рамките на разследването.

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Каспийско море Казахстан загинали войници
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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