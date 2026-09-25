"Задачата трябва да има поне едно вярно решение": Явор Гечев защити новите данъчни мерки

Новият пакет от данъчни промени, включващ мерки срещу свръхпечалбите и промени във ваучерната система, е насочен към преодоляване на съществуващи пазарни дисбаланси, а не към санкциониране на коректните компании. Това стана ясно от думите на депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев по повод острите критики на опозицията и бизнеса. По отношение на ваучерите за храна, където се предвижда таванът да бъде увеличен до 200 евро месечно при въвеждане на 10% облагане, позицията на управляващите остава твърда, че мярката не се обезсмисля.

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"Работодателите са изказали сходни мнения, а цялостният пакет е балансиран. Средствата, събрани от промените, ще отидат за ясни социални политики – сред които подкрепа за работещите родители, майчинството, както и заложеното за бюджета за 2027 г. вдигане на прага за задължителна регистрация по ДДС на 75 000 евро, наред със замразяването на имотните данъци", обясни той.

Относно обсъжданата ставка от 33% за компании с по-високи резултати, от властта отрекоха тя да засяга инвеститорите, които с риск и нови работни места са развили бизнеса си. "Мярката е насочена строго към ограничен кръг дейности и фирми, при които анализът е отчел дисбаланс при печалбите", каза Гечев.

Във връзка с опасенията, че компаниите могат да скрият приходите си или да изнесат капитала си, бе даден пример с механизмите от Закона за защита на конкуренцията. Законодателството ще предвиди текстове срещу прикриващи действия, като се разчита на опитността и консервативния подход на българските данъчни служби. От управляващите подчертаха, че мерките не представляват общо вдигане на данъци, а необходима стъпка за изравняване на системата и осигуряване на приходи за бюджета.