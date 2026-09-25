Рекорден брой мигранти пристигнали във Великобритания през Ламанша само за ден

Във Великобритания данни на Министерството на вътрешните работи показват, че в сряда са пристигнали общо 781 мигранти с 10 малки лодки, което е най-големият брой за един ден от началото на годината. От началото на годината 18 565 души са прекосили Ламанша, което е с 42% по-малко в сравнение със същия период на 2025 г., когато 32 188 души са преминали с малки лодки. Още: Санчес обвини Мароко за миграционната криза в Сеута

Отвратителен трафик

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Правителството заяви, че „напредъкът му тази година в справянето с проблема с малките лодки е безспорен“, но трябва да „действа още по-решително, за да изкорени този отвратителен трафик“.

Броят за сряда е най-високият дневен показател от 20 декември 2025 г., когато са пристигнали 803 души, а рекордът е отчетен на 3 септември 2022 г., когато 1305 мигранти са извършили прехода. Пресичанията са по-чести при по-топло време и по-спокойно море, като най-високите месечни показатели обикновено се отчитат между юни и септември.

Ламаншът е един от най-опасните и натоварени морски пътища в света. Крис Филп, министър на вътрешните работи в сянка обаче, заяви, че обещанието на Киър Стармър да „разбие бандите винаги е било фарс“, а Бърнам – привърженикът на отворените граници, не е научил абсолютно нищо от предшественика си. Единственият начин, според него, да се спрат пресичанията е всички незаконни имигранти да бъдат депортирани веднага след пристигането си, а само Консервативната партия има план за това.“

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